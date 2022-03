RWE: Neidhart über Krasniqi, Ahlen und die Tabellenführung

Rot Weiss Ahlen trifft am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Rot-Weiss Essen. Das sagt der RWE-Trainer vor dem Spiel.

Christian Neidhart, Trainer von Rot-Weiss Essen, hat vor dem Spiel in Ahlen noch einmal mehr als deutlich unterstrichen, wohin der Weg von RWE am Ende der Saison führen soll. "Wir fahren nach Ahlen und wollen gewinnen. Wir wollen das Spiel mit breiter Brust angehen und zeigen, dass in diesem Jahr kein Weg an Rot-Weiss Essen vorbeiführt", betonte der 53-jährige Fußballlehrer.

Darüber hinaus äußerte sich Neidhart vor dem Ahlen-Spiel zu folgenden Themen:

Christian Neidhart über...

... die Personallage: "Marius Kleinsorge und Erolind Krasniqi sind leicht angeschlagen. Ansonsten hat sich nichts verändert im Vergleich zum KFC-Spiel."

... mögliche Startelf-Nominierung für Krasniqi: "Nur, weil 'Ero' auf die Länderspielreise verzichtet hat, heißt das nicht, dass er in der Startelf stehen wird. Die Rechnung würde ich nicht aufmachen. Die Einstellung von 'Ero' finden wir alle im Verein überragend. Er hätte vier Spiele verpasst. Es zeigt einfach seinen sauberen Charakter, es zeigt seine Verbindung zur Mannschaft, zu unserem großen Ziel, zu Rot-Weiss Essen. 'Ero' weiß schon um seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft. Er hat sich diesen in dieser Saison hart erarbeitet. Wann er in der Startelf stehen wird, entscheiden viele Faktoren: Rotation, Gelbsperren, aber vordergründig immer die Leistung."

... den Gegner Rot Weiss Ahlen: "Wir werden auf Ahlen gut vorbereitet sein. Dass sie eine ekelige Mannschaft sind, haben wir gesehen. Alle werden am Mittwoch auf uns schauen. Wir wollen einen Sieg holen und wieder Tabellenführer werden."