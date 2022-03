RWE: "... dann bin ich ich bei Rot-Weiss Essen gescheitert"

RWE reist am Mittwoch zu Rot Weiss Ahlen. Vor einem Jahr unterlagen die Essener bei RWA mit 1:2. Christian Neidhart will davon nichts mehr wissen und strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

Am Mittwoch, 23. März 2022 (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), spielt Rot-Weiss Essen bei Rot Weiss Ahlen. Die Statistik interessierten Fans werden wissen, was fast auf den Tag genau, am 24. März 2021, passierte. Ahlen besiegte RWE sensationell mit 2:1. Am Ende fehlten Essen nach einer unfassbar starken Saison mit 90 Punkten drei Zähler gegenüber Meister und Aufsteiger Borussia Dortmund U23. Vielleicht waren es genau die drei Punkte aus Ahlen.

Gegen die Aussage von Ahlens Trainer Andreas Zimmermann, der gegenüber RS betonte, dass alle Essener, die damals dabei waren, an das 1:2 noch denken werden, wehrt sich Essens Erfolgscoach Christian Neidhart vehement. "Mich interessiert das, was war, nullkommanull. Mich interessieren auch die Spiele gegen Fortuna Köln und Uerdingen nicht mehr. Es ist eine komplett andere Situation, andere Mannschaften als vor einem Jahr. Das Einzige was sich nicht geändert hat, ist, dass wir gewinnen müssen", kontert Neidhart die Zimmermann-Aussagen.

Für einen RWE-Sieg stehen die Vorzeichen sehr gut. Die Essener sind in dieser Saison nur ein einziges Mal - am 2. Spieltag beim 1:4 gegen Straelen - unterlegen gewesen. Auch wenn Neidhart betont, dass er vor jedem Gegner großen Respekt habe und jedes Spiel mit viel Demut angehe, weiß er natürlich auch um die Stärken seiner eigenen Mannschaft.

"Wir fahren nach Ahlen und wollen gewinnen. Wir wollen das Spiel mit breiter Brust angehen und zeigen, dass in diesem Jahr kein Weg an Rot-Weiss Essen vorbeiführt. Alle werden am Mittwochabend auf das Spiel in Ahlen schauen. Wir wollen der Konkurrenz signalisieren wie stark wir sind und sie weiter schocken."

Der 53-jährige Fußballlehrer kann und muss vielleicht sogar vor Selbstbewusstsein strotzen. Denn Neidharts Zahlen als RWE-Trainer sind schlichtweg überragend.

Neidharts RWE-Bilanz: 78 Spiele, 56 Siege, 15 Remis, sieben Niederlagen, 197:66 Tore - 2,35 Zähler pro Partie!

Zahlen, die wohl kaum ein Trainer in zweijähriger Amtszeit bei einem Profiverein vorweisen kann. Doch auch Neidhart weiß, dass er nach Ende seines zweijährigen Vertrages - der Kontrakt verlängert sich nur bei einem Aufstieg um ein weiteres Jahr - ein großes Ziel erreichen muss.

Ich habe noch ein besseres Gefühl als zu diesem Zeitpunkt der vergangenen Saison. Wir schaffen das dieses Jahr! Christian Neidhart

"Die Statistik ehrt einen, das freut einen. Doch viel mehr Niederlagen hätte man sich gar nicht erlauben können. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr Trainer bei RWE. Wir verfolgen alle ein großes Ziel. Das weiß ich doch auch. Wenn wir am Ende dieser Saison nicht aufsteigen, dann bin ich als Trainer bei Rot-Weiss Essen gescheitert", betont Neidhart. Und das trotz dieser überragenden persönlichen RWE-Trainer-Statistik, die auch im Falle eines Essener Nicht-Aufstiegs sich sehr gut lesen lassen würde.

Dass es jedoch nicht zu dem negativen Szenario kommen wird, davon ist Neidhart überzeugt. Er sagt: "Wir haben diese Qualität und rufen diese Qualität auch ab. Das funktioniert auch nur in einem Verein, in dem alles eingespielt ist. Das ist bei uns der Fall. Ich habe am letzten Spieltag der vergangenen Saison nach dem Spiel in Wegberg-Beeck zu den Fans gesprochen und gesagt, dass wir ein super Fundament haben. Und wir haben, auf diesem Fundament basiert, weiter gut gearbeitet. Alle im Verein haben sehr gut gearbeitet. Ich habe noch ein besseres Gefühl als zu diesem Zeitpunkt der vergangenen Saison. Wir schaffen das dieses Jahr!"