RWE: "Heiß aufs Comeback" - Holzweiler meldet sich aus der Reha

Kevin Holzweiler fehlt Rot-Weiss Essen seit Monaten aufgrund einer Kreuzbandverletzung. Jetzt hat sich der Flügelflitzer für die Unterstützung während seiner Reha bedankt.

Lange hält sie schon an, die Leidenszeit von Kevin Holzweiler. Und noch ist sie nicht vorbei. Doch der Offensivspieler von Rot-Weiss Essen, der sich im vergangenen Oktober das Kreuzband gerissen hat und seither in der Rehe für seine Rückkehr schuftet, blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Am Montag meldete sich Holzweiler in einem Beitrag auf Instagram, in dem er sich für den Zuspruch in den letzten Monaten bedankte. "Krass, wie viele von euch an mich denken und mich unterstützen", schrieb der 27-Jährige, der im vergangenen Sommer von Viktoria Köln an die Hafenstraße kam. "In wenigen Wochen kann und werde ich (hoffentlich) endlich wieder komplett auf dem Platz stehen können und zusammen mit der Mannschaft alles reinhauen für unser gemeinsames Ziel!"

Holzweiler weiter: "Ich möchte unbedingt wieder dabei sein und dem Team helfen können. Danke an das gesamte Reha-Team, nun heißt es nochmal: weiterarbeiten! Ich bin heiß aufs Comeback!"





Ob Holzweiler sein Comeback noch in der laufenden Saison feiern wird, ist vage. Der letzte Regionalliga-Spieltag steigt am 14. Mai. Druck scheint er sich jedenfalls nicht zu machen. "Ich lasse mir wirklich alle Zeit der Welt", hatte der gebürtige Jülicher noch vor rund einem Monat gegenüber RS erklärt. "Deshalb will ich auch überhaupt gar keine Prognose abgeben, ob ich im Mai oder erst wieder zum Trainingsauftakt zur neuen Saison zurückkehre."

Holzweiler hatte nach seinem Wechsel aus Köln nach Essen in den ersten Spieltagen der Saison regelmäßige Einsätze gesammelt. Zehn Pflichtspiele, zwei Tore, zwei Vorlagen - so lautet seine Bilanz, die er nach dem Verletzungsschock am zwölften Spieltag gegen den SC Wiedenbrück bislang nicht weiter ausbauen konnte.