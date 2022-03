Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen feierte gegen den KFC Uerdingen (3:0) den 19. Saisonsieg. Mittelfeldakteur Niklas Tarnat spielte wieder über 90 Minuten.

Seit dem 20. Spieltag – 6:1-Sieg gegen den Bonner SC – gehört Niklas Tarnat bei Rot-Weiss Essen zum Stammpersonal und stand in der Folge in jeder Liga-Partie in der Startelf. Erst Mitte Oktober 2021 wurde der zuvor vereinslose 23-Jährige verpflichtet. Für die U23-Teams von Bayern München und Hannover 96 hatte der Mittelfeldspieler bereits 75 Partien in der Regionalliga bestritten.

Aufgrund der Suspendierung von Ex-Kapitän und Spielgestalter Dennis Grote im Dezember gab es auf der Sechser-Position eine Vakanz. Diese Lücke eins zu eins zu schließen, eigentlich kaum möglich. RWE hat es aber bislang geschafft, den "Abgang" als Team zu kompensieren. Die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt. Auch Tarnat trägt als defensiver Mittelfeldspieler einen erheblichen Teil dazu bei. Der gebürtige Solinger spielt stets unaufgeregt und solide. So auch beim 3:0-Erfolg gegen das Kellerkind KFC Uerdingen am Samstag. Es war bei weitem keine Gala-Vorstellung der Mannschaft und die Essener leisteten sich ungewohnte, einfache Fehler, aber ein gutes Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss.

Es macht Spaß in der Mannschaft zu kicken. Die Truppe hat mich damals super aufgenommen. Man merkt, dass wir eine richtige Einheit auf dem Platz sind. Niklas Tarnat lobt.

Ähnlich sah es auch Tarnat, als er auf den Auftritt gegen den KFC angesprochen wurde: "Das 3:0 war in Ordnung. Die zweite Halbzeit war ein bisschen mau, das können wir besser machen. Aber am Ende des Tages stehen die drei Punkte. Es macht Spaß in der Mannschaft zu kicken. Die Truppe hat mich damals super aufgenommen. Man merkt, dass wir eine richtige Einheit auf dem Platz sind."





Dass mit Fortuna Köln (2:2 gegen Schalke II) ein direkter Konkurrent im Titelrennen patzte, nahm der 23-Jährige zur Kenntnis: "Das war ein gelungener Tag. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und die Spiele gewinnen, kann keiner an uns vorbeikommen. Das ist auch unser Ziel. Wir wollen am Ende der Saison auf dem ersten Platz stehen und aufsteigen."

Am Sonntag um 14 Uhr wird sich Tarnat dann das Spiel eines anderen Rivalen im Kampf um den Aufstieg anschauen – Preußen Münster ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf II.