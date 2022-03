Tor des Monats Februar: RWE-Spieler gewinnt Auszeichnung der ARD-Sportschau

Diesen Tag, den 19. März 2022, kann man als Fan von Rot-Weiss Essen nur als sehr gut bezeichnen. Erst der Sieg gegen den KFC, dann eine persönliche Auszeichnung für Isaiah Young.

Seit 1971 kürt die ARD-Sportschau die spektakulärsten Tore des Monats. Auch im Februar 2022 gab es wieder viele tolle Treffer. Eines dieser Tore erzielte Isaiah Young von Rot-Weiss Essen.

Und der tolle Solo-Lauf aus der eigenen Hälfte wurde nun belohnt: Die Zuschauer der "ARD-Sportschau" wählten Youngs 3:1-Treffer im Spiel von RWE gegen Fortuna Düsseldorf II (6. Februar 2022, Anm. d. Red.) zum "Tor des Monats Februar".





Zur Erinnerung: Isaiah Young schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, ließ auf dem Weg zum gegnerischen Sechzehner drei Gegenspieler stehen und blieb vor Gäste-Keeper Franz Langhoff eiskalt – eine absolute Energieleistung, die vom Erfolg gekrönt wurde.

"Ich habe den Ball genommen und gesehen, dass alle hinter mir waren. Dann dachte ich mir: 'Lauf Isi'. Obwohl ich nicht mehr so viel Kraft hatte, habe ich alles versucht", sagte der Essener damals zu seiner Energieleistung. Nun wurde diese mit einer persönlichen Auszeichnung belohnt.

Cristian Gamboa vom VfL Bochum, der für seinen ebenfalls sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen den FC Bayern München nominiert wurde, ging dagegen leer aus.

Überhaupt spielt Young eine tolle Saison. Der 23-jährige US-Amerikaner kommt in der laufenden Serie auf 27 Einsätze, sechs Tore und zwölf Vorlagen. Kein Wunder, dass der Flügelflitzer schon in das Visier von höherklassigen Vereinen geraten ist. "Ihn zu halten wird brutal schwer, das ist kein großes Geheimnis. Wir versuchen alles. Aber wenn er uns am Ende des Tages in die 3. Liga schießt und sein persönlicher Weg noch weiter nach oben führt, dann klatschen wir uns ab, bedanken uns artig dafür und dann geht es weiter", sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak noch vor wenigen Wochen. Auch diese persönliche Auszeichnung für das "Tor des Monats Februar" dürfte Isaiah Young auf dem Markt noch begehrter machen.