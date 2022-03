Rot-Weiss Essen kämpft weiterhin um den Aufstieg und hat den KFC Uerdingen mit 3:0 (2:0) geschlagen. Wir haben mal die Vorsaison zum Vergleich herangezogen.

Dank Torjäger Simon Engelmann, der alle drei Treffer (22., 42., 60.) für Rot-Weiss Essen erzielte, schlugen die Bergeborbecker den KFC Uerdingen am Samstagnachmittag mit 3:0 (2:0). Für RWE war das gleichbedeutend mit den Punkten 61, 62 und 63. Tabellenführer Preußen Münster liegt noch einen Punkt davor, hat aber auch zwei Spiele mehr absolviert.

"Es war wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben drei Punkte für unser großes Ziel geholt", sagte RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem Dreier vom Samstag. Seine Mannschaft, die, wie schon in der vergangenen Saison ein starkes Jahr spielt, kommt dem Aufstieg immer näher.

Mit 90 Punkten aus 42 Spielen wäre dieser auch schon im Vorjahr drin gewesen. Weil aber mit Borussia Dortmund II ein Konkurrent eine noch bessere Runde spielte und gar 93 Zähler holte, wurde RWE nur Zweiter und blieb in der Regionalliga West. Da half auch der 2:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den FC Wegberg-Beeck nicht mehr.

RWE hat zwei Punkte mehr als nach 27 Spielen im Vorjahr

Bemerkenswert ist aber, dass die Essener in dieser Saison sogar noch besser sind als im Vorjahr. Denn während sie aktuell bei 63 Zählern stehen, waren es in der Vorsaison nach 27 Spielen "nur" 61. Weil kurz darauf das Nachholspiel gegen Rot Weiss Ahlen mit 1:2 verloren ging und Borussia Dortmund II den Bonner SC schlug, betrug der Rückstand, bei einem weniger absolvierten Spiel, schnell sieben Punkte.

Das ist in dieser Saison anders. Kein Team punktet so außergewöhnlich und konstant wie der BVB II im Vorjahr. Am Mittwoch kann sich RWE die Tabellenspitze zurückholen. Gegner: Rot Weiss Ahlen. Und diesmal soll alles besser laufen, als noch vor einem Jahr.