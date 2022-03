Wuppertaler SV: Leistungsträger verlängert Vertrag - 9 Mann für 22/23 fix

Der Wuppertaler SV plant im Hintergrund schon fleißig die neue Saison. Nach dem ersten externen Zugang wurde nun auch eine weitere Vertragsverlängerung bekannt gegeben.

Erst am Donnerstag hatte der Wuppertaler SV Mit Lukas Demming (SC Wiedenbrück) die erste externe Spielerverpflichtung für die Saison 2022/23 bekanntgegeben.

Nun hat auch ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag an der Wupper verlängert. Kevin Rodrigues Pires (30), der in dieser Saison vier Tore schoss und vier weitere Treffer vorbereitete, bleibt dem WSV treu. Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2020 - Rodrigues Pires kam vom SC Preußen Münster - kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf 57 Einsätze, acht Treffer und 13 Assists in der Regionalliga West.

Diese neun Spieler besitzen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 - alle anderen Kontrakte laufen am 1. Juli 2022 aus: Valdet Rama Nick Galle Kevin Hagemann Isaak Akritidis Philipp Hanke Durim Berisha Kevin Pytlik Lukas Demming Keivn Rodrigues Pires

"Wir freuen uns, dass einer unserer Leistungsträger verlängert hat. 'Piro' tut unserem Spiel gut und er kann mit seiner Erfahrung die Mannschaft mitführen. Für die Regionalliga ist er in meinen Augen ein überdurchschnittlicher Spieler. Wir haben Pläne und sehen auch bei den Jungs, dass sie große Pläne und Ziele haben und das Ende noch lange nicht erreicht ist. Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit Früchte trägt und wir durch die Verlängerungen positives Feedback bekommen", erklärt Sportchef Stephan Küsters die Vertragsverlängerung.

Rodrigues Pires ergänzt: "Ich freue mich, dass es geklappt hat und mein Vertrag verlängert wurde. Ich will den Weg des WSV weiter begleiten und vor allem mitgehen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Es entwickelt sich etwas in Wuppertal. Die Entwicklung in den letzten zwei Jahren ist ziemlich positiv und ich freue mich, dass die sportlichen Verantwortlichen mir das Vertrauen schenken."