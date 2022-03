Fußball-Regionalligist Fortuna Köln erkämpfte sich gegen Rot-Weiss Essen ein 3:3-Remis. Offensivspieler Suheyel Najar war erneut der Kölner Aktivposten.

Suheyel Najar ist bei Fortuna Köln der Unterschiedsspieler in der Offensive. In 27 Liga-Partien war der 26-Jährige an 25 Treffern direkt beteiligt - eine beeindruckende Quote. Viele enge, umkämpfte Partien wurden durch einen genialen Moment oder eine Einzelaktion des gebürtigen Kölners zugunsten der Fortuna entschieden. Am Mittwochabend waren wieder seine Qualitäten gefragt. Rot-Weiss Essen, Meisterschaftsfavorit der Regionalliga West, reiste zum Schlagerspiel in die Südstadt. Es war das Duell zweier absoluter Top-Teams. Und: Najar machte mal wieder ein starkes Spiel und war der beste Kölner Feldspieler auf dem Platz.

Beim spektakulären 3:3-Remis holte er zunächst den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich heraus, den Sascha Marquet souverän verwandelte. Sein großer Auftritt folgte aber erst in der 76. Minute beim Stand von 1:2 für Essen, als der Edeltechniker einen Freistoß aus zentraler Position traumhaft verwandelte. In dieser Situation so abzuliefern, das ist Qualität.

Das 3:3 nehmen wir mit. Diese Mentalität wird uns noch Siege holen. In der aktuellen Situation wäre alles andere, als von Spiel zu Spiel zu schauen, fatal. Suheyel Najar.

Die Fortuna konnte sich bei Najar und der schwachen Chancenverwertung der Gäste bedanken, dass es nicht die zweite Heimpleite in dieser Saison setzte. Somit ist der Tabellendritte weiter voll im Aufstiegsrennen dabei. "Es war ein intensives Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit hat uns Essen extrem gefordert. Das 2:1 für sie war absolut verdient. Danach haben wir taktisch etwas umgestellt und uns darauf eingeschworen, dass wir einfach auf unsere Stärken vertrauen und füreinander da sein müssen. Ich denke, diesen Spirit hat man uns in der zweiten Hälfte angesehen. Das 3:3 nehmen wir mit. Diese Mentalität wird uns noch Siege holen. In der aktuellen Situation wäre alles andere, als von Spiel zu Spiel zu schauen, fatal", betonte Najar nach der Partie gegenüber RevierSport.





Mit sieben Toren und 18 Vorlagen ist der 1,82-Meter-Mann der Top-Scorer der Liga. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus. Kaum vorstellbar, dass er auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga spielt. Die Zukunft ist offen. Auf RS-Nachfrage erklärte der 26-Jährige: "Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Ich habe weder verlängert noch woanders unterschrieben. Sportlich ist die Saison noch nicht entschieden. Ich gebe Gas und dann schauen wir weiter."