Letztes Jahr noch bei RWE: Flügelflitzer beendet seine Profikarriere

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den ursprünglich bis zum 30. Juni 2022 datierten Vertrag mit Steven Lewerenz vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Nach 13 Jahren im Profifußball erklärte Steven Lewerenz in dieser Woche mit 30 Jahren sein Karriereende. Er löste seinen Vertrag beim Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach auf.

"Der Offensivmann wird sich ab sofort aus beruflichen und privaten Gründen umorientieren und damit nicht mehr aktiv auf dem Fußballplatz für die SG Sonnenhof Großaspach auf Torejagd gehen", heißt es offiziell seitens der Aspacher.

In der Rückrunde der Saison 2021/2022 bestritt Lewerenz auch 19 Spiele (vier Tore, zwei Vorlagen) für Rot-Weiss Essen. Zudem stand der gebürtige Hamburger in seiner Karriere beim HSV II, RB Leipzig SV Kapfenberg (Österreich(, Eintracht Trier, Mainz II, Würzburger Kickers, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg, RE Virton (Belgien), Viktoria Köln und zuletzt SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag.

Der 30-jährige gebürtige Hamburger kam im vergangenen Sommer von Rot-Weiss Essen nach Aspach und absolvierte in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend insgesamt 26 Pflichtspiele für den "Dorfklub", in denen er acht Treffer erzielte und sieben weitere Tore vorbereitete.

In einem emotionalen Instagram-Post bedankte sich Lewerenz bei all seinen Weggefährten in seinen letzten 13 Profifußballjahren. "Wie sagt man so schön, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. Jetzt genieße ich erst einmal die Zeit mit meiner Familie. Aber glaubt mir: meine Finger kribbeln schon und sobald es Infos gibt wie es offiziell weiter geht, teile ich das mit Euch", so endet Lewerenz' Instagram-Nachricht an seine Fans.