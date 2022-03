SF Lotte: Vereinsikone kehrt zurück und wird Co-Trainer

Tim Wendel-Eichholz erlebte die erfolgreichsten Jahre der Sportfreunde Lotte als Säule mit. Nun kehrt er zurück an alte Wirkungsstätte. Diesmal allerdings an die Seitenlinie.

Die Sportfreunde Lotte stecken tief im Abstiegskampf der Regionalliga West. Bereits acht Punkte trennen das Team von Andy Steinmann vom rettenden Ufer. Neue Impulse könnten nun von der Trainerbank kommen. Allerdings nicht durch einen neuen Chefcoach, sondern durch einen neuen Co-Trainer.

Tim Wendel-Eichholz kehrt zurück ans Lotter Kreuz und startet seine Trainerkarriere im Team von Steinmann. Der 33-Jährige gehört zu den absoluten Vereinsikonen der Sportfreunde und stand in insgesamt 193 Pflichtspielen auf dem Platz.

Wendel-Eichholz gewann die Regionalliga West und den Westfalenpokal

Zu Lottes erfolgreichsten Zeiten stellte Wendel-Eichholz eine wichtige Säule dar. Er gewann mit der Mannschaft 2015/16 die Regionalliga West. Im Anschluss setzte man sich gegen den SV Waldhof Mannheim durch und feierte den Drittliga-Aufstieg.

Im gleichen Jahr holten die Lotter auch den Westfalenpokal, der sie zur Teilnahme am DFB Pokal berechtigte. Dort legten Wendel-Eichholz und seine Teamkollegen 2016/17 einen beeindruckenden Lauf hin. Mit Siegen über Werder Bremen (2:1), Bayer Leverkusen (6:5 n.E.) und 1860 München (2:0) erreichten die damals von Ismail Atalan trainierten Sportfreunde das Viertelfinale. Wendel verpasste damals die Partie gegen die Münchener, weil er sich in Runde zwei gegen Leverkusen Gelb-Rot einhandelte.

Erst im Viertelfinale war dann Endstation für Lotte. Gegen Borussia Dortmund gab es im Ausweichstadion Bremer Brücke nichts zu holen. Am Ende setzte sich das Team von Thomas Tuchel mit 3:0 durch. Die Dortmunder marschierten durch den Pokal und schlugen im Finale Eintracht Frankfurt mit 2:1.

Karriereende nach zwei unglücklichen Gastspielen

Mit Wendel-Eichholz, der im Jahr 2017/2018 sogar zum Kapitän wurde, hielten sich die Lotter derweil in der 3. Liga. Erst nach einer Saison voller Verletzungen von Wendel-Eichholz stieg SFL 2019 ab.

Nach kurzen Gastspielen beim Wuppertaler SV und dem VfB Homberg, bei denen er jeweils nicht glücklich wurde, beendete er im März 2022 seine Karriere. Nun also der Wechsel vom Platz auf die Trainerbank. Dabei steht Wendel-Eichholz direkt vor einer knallharten Aufgabe. Für die Sportfreunde bleiben zwölf Spieltage, um den drohenden Abstieg in die Oberliga irgendwie noch zu verhindern. In der kommenden Woche soll zuhause gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ein wichtiger Schritt gemacht werden (19. März, 14 Uhr).