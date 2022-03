RWE: Abwehr-Juwel darf für DFB gegen Frankreich und Holland ran

Dass Rot-Weiss Essen über eine gute Nachwuchsarbeit verfügt, ist in der Szene bekannt. Auch der Deutsche Fußballbund (DFB) schaut immer wieder mal nach Talenten in Essen.

Gute Leistungen werden belohnt - und das nicht nur im Verein sondern auch durch den Verband: RWE-U19-Juwel Joshua Quarshie wird Ende März zu Deutschlands U18-Nationalmannschaft reisen.

Trainer Guido Streichsbier berief den 17-jährigen Innenverteidiger aus dem RWE-Nachwuchsleistungszentrum ins Aufgebot für die Spiele gegen Frankreich (Donnerstag, 24. März, 17 Uhr, in Stuttgart) und die Niederlande (Montag, 28. März, 14 Uhr, in Schwieberdingen).

Quarshie war schon zweimal beim DFB

Sein Länderspieldebüt gab Quarshie, der von Fortuna Düsseldorf zur U17 an die Seumannstraße wechselte, im Dezember 2021. Zuvor spielte er zwei Jahre - von 2017 bis 2019 - beim FC Schalke 04. Auf einer Reise nach Israel kam er in Partien gegen Russland sowie den Gastgeber zum Einsatz. Vergangenen Sommer war der 1,92 Meter groß-gewachsene Defensivspieler bereits zu einem Sichtungslehrgang eingeladen.

"Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass Joshua erneut für die U18-Nationalmannschaft nominiert ist. Nach den guten Leistungen in den ersten Länderspielen und seiner stetigen Weiterentwicklung im Verein, hat er Nationaltrainer Guido Streichsbier überzeugt", sagt Christian Flüthmann, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RWE, und weiter: "Wir wünschen Joshua eine tolle Lehrgangs-Erfahrung und natürlich weitere Länderspiele. Es ist schön zu sehen, dass der DFB auch Spieler in Nachwuchsleistungszentren von Regionalligisten sichtet. Das ist natürlich auch ein Kompliment für unsere Arbeit hier an der Seumannstraße."