RL West: Dieses Problem hat Preußen Münster vor dem Top-Spiel

Preußen Münster beklagt vor dem Regionalliga-Top-Spiel am Freitagabend eine angespannte Personalsituation. Trainer Sascha Hildmann zeigt sich dennoch kämpferisch.

Der SC Preußen Münster hat am Freitagabend die große Chance, die Tabellenführung in der Regionalliga West auszubauen. Die Elf von Trainer Sascha Hildmann bekommt es dann nämlich mit dem Tabellendritten Fortuna Köln zu tun. Mit einem Sieg würde der Vorsprung auf acht Punkte ausgebaut, wobei der SCP bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Zudem könnte man Rot-Weiss Essen auf fünf Punkte fernhalten, wobei RWE durch den Corona-Ausfall gegen RWO dann sogar vier Spiele weniger auf der Habenseite hätte.

Die Vorzeichen der Partie sind allerdings alles andere als rosig. Hildmann hat gleich mehrere Ausfälle zu verzeichnen. Wie der Fußballlehrer bei der Vorspieltags-PK berichtet, fehlt Miguel Farrona Pulido krank, Thorben Deters wird aus gleichem Grund wohl auch noch ausfallen. Jannik Borgmann und Alexander Langlitz seien zudem noch fraglich. Deniz-Fabian Bindemann und Jan Dahlke sind angeschlagen. Hildmann: „Wir müssen als Mannschaft eng zusammenrücken.“

Die Personalsituation mache Hildmann zwar nicht gerne zum Thema, aber: „Es ist eben ein Fakt, dass uns viele fehlen, gerade vor dem für uns sehr wichtigen Spiel.“ Auch für Fortuna Köln ginge es um viel. „Die Umstände vor der Partie sind wie sie sind.“

Durch die mehr absolvierten Spiele befindet sich der SC Preußen Münster, der am Freitagabend in besonderen Trikots auflaufen wird, nicht in der besten Ausgangslage bei der Frage, wer in die 3. Liga aufsteigen wird.

Hildmann gibt sich aber dennoch kämpferisch: "Es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Das ist mein absoluter Lieblingsspruch. Ich glaube, das ist für eine Mannschaft auch der bessere Ansatz, dass sie mit Mut an ihre Aufgaben herangeht und nicht mit Angst."