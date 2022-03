Fortuna Köln: Planungen für neue Saison - "Das Gerüst steht schon"

Fortuna Köln befindet sich noch mitten im Aufstiegskampf zur 3. Liga. Aber klar: Im Hintergrund planen die Verantwortlichen, wie auch bei anderen Klubs, schon die neue Spielzeit.

Nachdem wir die Vertragssituationen bei Rot-Weiss Essen - siehe hier -, Preußen Münster - hier -, Rot-Weiß Oberhausen - hier - und auch dem Wuppertaler SV - hier -, durchleuchtet haben, ist abschließend Fortuna Köln als Spitzenmannschaft an der Reihe.

Vorweg: Die Kölner haben mehr als nur die auf dem Portal "transfermarkt.de" angegebenen vier Spieler (Sascha Marquet, Timo Hölscher, Felix Buer und Kai Försterling Beltran) ab dem 1. Juli 2022 unter Vertrag.

"Wir sind schon weiter. Das Gerüst steht schon. Wir haben um die zehn Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Da sind Jungs dabei, die schon eine bestimmte Zahl an Begegnungen absolviert und somit eine automatische Vertragsverlängerung erzielt haben. Einige andere Spieler sind wiederum nah dran an der Marke, damit sich ihr Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert", verrät Fortunas Sportvorstand Stefan Puczynski, der aber noch keine Namen nennen will.

Bei Fortuna Köln liegt der Fokus aktuell voll auf dem Spitzenspiel am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SC Preußen Münster. Danach - am 16. März (Mittwoch, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) - kommt dann Rot-Weiss Essen ins Südstadion. Am Freitag werden beide Mannschaft voll auf Sieg spielen. Ein Remis hilft niemanden - nur RWE. Wir wollen das Spiel in Münster gewinnen, mit Essen gleich ziehen und dann Rot-Weiss am Mittwoch nächster Woche begrüßen", betonte Puczynski vor dem Top-Duell an der Hammer Straße.