Fortuna Köln vor Münster: Fortuna mit zwei freien Tagen und Hotel-Übernachtung

Am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steigt das Spitzenspiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln. Die Gäste haben diesmal eine etwas andere Vorbereitung geplant.

Innerhalb von sieben Tagen verspielte Fortuna Köln eine tolle Ausgangsposition. Anstatt weiter großen Druck auf Topfavorit Rot-Weiss Essen auszuüben und auch erst einmal davonzuziehen, enttäuschten die Fortunen auf ganzer Linie.

Gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (1:1), den Bonner SC (1:2) und den VfB Homberg holten die Kölner statt den sieben bis neun eingeplanten Punkten nur zwei Zähler. So steht die Fortuna drei Punkte hinter RWE, obwohl man schon ein Spiel mehr als die Essener absolvierte.

Die Essener haben sich doch zuletzt über die Ergebnisse kaputt gelacht. Das kann man bildlich so sagen. Am Freitag werden beide Mannschaft voll auf Sieg spielen. Ein Remis hilft niemanden - nur RWE. Stefan Puczynski

"Das war natürlich enttäuschend. Ich glaube aber nicht, dass die Spieler die Gegner unterschätzt oder eine falsche Einstellung an den Tag gelegt haben. Wir sind einfach am Stock gegangen. Das hat auch unser Trainer Alexander Ende betont", sagt Stefan Puczynski, Sportvorstand der Kölner. Puczynski erklärt: "Deshalb haben wir den Jungs auch Sonntag und Montag frei gegeben. Am Dienstag hat die Vorbereitung auf Münster begonnen. Am Donnerstag werden wir schon ins Münsterland fahren und auch dort übernachten, um uns optimal vorzubereiten."

Nicht nur diese Tatsache der etwas anderen Vorbereitung beweist, wie wichtig die Begegnung am Freitag ist - und das sowohl für Fortuna Köln als auch Preußen Münster. "Die Essener haben sich doch zuletzt über die Ergebnisse kaputt gelacht. Das kann man bildlich so sagen. Am Freitag werden beide Mannschaft voll auf Sieg spielen. Ein Remis hilft niemanden - nur RWE. Wir wollen das Spiel in Münster gewinnen, mit Essen gleich ziehen und dann Rot-Weiss am Mittwoch nächster Woche begrüßen", betont Puczynski.

Was wird am Freitag gegen Münster entscheidend sein - die Qualität in den Beinen oder doch die mentale Stärke? "Ich glaube, dass ein Mix aus beidem wichtig ist. Es geht um die Qualität, aber auch geistige Frische. Wir hoffen alles dafür getan zu haben, dass diese wieder vorhanden ist. Das Resultat, ein positives Ergebnis, werden wir dann hoffentlich am Freitag sehen", antwortet Puczynski.