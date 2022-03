KFC Uerdingen: Nach Rot! Spielender Co-Trainer verpasst RWE-Spiel

Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen hat die letzten beiden Spiele erfolgreich bestritten. Einziges Ärgernis: Die Rote Karte für den spielenden Co-Trainer. Nun steht das Strafmaß fest.

Der KFC Uerdingen muss in den nächsten beiden Spielen gegen Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiss Essen auf seinen spielenden Co-Trainer Levan Kenia verzichten.

Nach seiner Roten Karte während des letzten Sieges beim SV Rödinghausen (1:0) wurde das Strafmaß für den KFC-Mittelfeldspieler bekanntgegeben. Dem ehemaligen Schalke-Profi wurde eine Zwei-Spiele-Sperre aufgebrummt.

"Der Verband sprach somit eine vergleichsweise milde Strafe aus, was vermuten lässt, dass die ursprüngliche Wahrnehmung des Schiedsrichters eines "absichtlichen Nachtretens" nicht bestätigt wurde", heißt es von Seiten des KFC Uerdingen.

"Levan weiß, dass er da Mist gebaut hat. Aber das passiert leider auch im Fußball. Ich wäre natürlich vielleicht nicht so entspannt gewesen, wenn wir das Spiel verloren hätten", sagte Alexander Voigt gegenüber RevierSport. Der 31-jährige Kenia musste in Rödinghausen in der 44. Minute den Platz verlassen.