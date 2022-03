RWE: Nachholspiele fix - 600 Karten für KFC, 2800 für Rot-Weiss

Rot-Weiss Essen hat in den nächsten Wochen gleich vier Nachholspiele zu absolvieren. Am Dienstag-Nachmittag wurden alle ausgefallenen Spiele neu angesetzt.

Dass Rot-Weiss Essen am 16. März (19.30 Uhr) bei Fortuna Köln antreten wird, war bereits seit Tagen bekannt. Nun kommen auch die neuen Termine für die abgesetzten Begegnungen in Ahlen, gegen Lippstadt und in Oberhausen hinzu.

Während das Spiel in Köln aufgrund von Corona-Fällen bei der Fortuna verlegt werden musste, hatte es RWE zuletzt ebenfalls in Sachen Corona erwischt. So dass die letzten drei Spiele gegen Ahlen, Lippstadt und Oberhausen abgesagt werden mussten.

RWE-Nachholspiele im Überblick: 23. Spieltag Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr: Fortuna Köln - Rot-Weiss Essen 27. Spieltag Mittwoch, 23. März, 19.30 Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiss Essen 28. Spieltag Dienstag, 19. April, 19.30 Uhr Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt 29. Spieltag Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen

Zu Rot Weiss Ahlen reist RWE an einem Mittwochabend (23. März, 19.30 Uhr). Zum Derby zu Rot-Weiß Oberhausen geht es für die Essener an einem Dienstagabend (5. April, 19.30 Uhr). Der SV Lippstadt gastiert an einem Dienstag (19. April, 19.30 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße.

Derweil erfuhr RevierSport auch, dass RWE ein Karten-Kontingent von 2800 Tickets für die Partie bei Fortuna Köln erhalten hat. Die Karten sind bereits im RWE-Fanshop zu erwerben. Zum nächsten Heimspiel gegen den KFC Uerdingen (Samstag, 19. März, 14 Uhr) sind derweil 600 Karten nach Krefeld gegangen. Der KFC wird wohl alle 600 Tickets an die Frau, an den Mann bringen.