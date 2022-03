SV Straelen: 7 Spieler für 22/23 unter Vertrag - Kader-Verbleib möglich

Der SV Straelen liegt auf Kurs: Der Klassenerhalt in der Regionalliga West ist nicht mehr weit entfernt. Im Hintergrund bastelt Rudi Zedi, Sportchef und Trainer in Personalunion, am neuen Team.

Seit wenigen Tagen ist Rudi Zedi für das komplette Sportliche beim SV Straelen verantwortlich. Er ist nicht nur Sportchef, sondern auch nach der Entlassung von Thomas Gerstner Trainer. Mit Erfolg: Mit Zedi gewann die Mannschaft im Niederrheinpokal-Achtelfinale in Monheim (1:0) und am Wochenende in der Regionalliga gegen die U23 des FC Schalke 04 (2:1). "Aktuell sehen wir auch überhaupt keinen Bedarf etwas zu ändern. Alle Gespräche mit potentiellen Trainerkandidaten liegen erst einmal auf Eis. Wir machen so weiter. Es folgt Spiel auf Spiel", sagt Zedi, der am Mittwoch (19.30 Uhr) mit seinem Team schon beim Wuppertaler SV gastiert. Rudi Zedi über die Zukunft von Zwölf-Tore-Mann Cagatay Kader: "Auch mit Cagatay sprechen wir. Ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ein Verbleib scheint mir nicht unmöglich zu ein." Im Hintergrund plant Zedi auch den neuen Kader für die Saison 2022/2023. Am Dienstag konnten die Straelener die Vertragsverlängerung ihres talentierten Schlussmanns Kevin Kratzsch bekanntgeben. "Wir freuen uns, dass sich Kevin trotz diverser Anfragen für den Weg beim SV Straelen entschieden hat", kommentiert Zedi. Neben Kratzsch besitzen auch Darcain Baraza, Toshiaki Miyamoto, Arlind Shoshi, Ji-ha Yoo, Julius Paris und Musashi Fujiyoshi gültige Arbeitsverträge für die Serie 2022/23. "Wir befinden uns mit einigen anderen Spielern in guten Gesprächen. Wir sind da sehr zuversichtlich", verrät Zedi.

