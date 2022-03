Fortuna Köln: Riesige Enttäuschung bei Trainer Ende

Fortuna Köln lässt erneut Punkte im Aufstiegsrennen der Regionalliga West liegen. Gegen den VfB Homberg gab es eine Punkteteilung, die keinem weiterhilft.

Da waren es nur noch zwei? Der SC Fortuna Köln kam nach der 1:2-Niederlage gegen den Bonner SC unter der Woche auch gegen den VfB Homberg nicht über 1:1-Unentschieden hinaus.

Fortuna-Trainer Alexander Ende sprach nach der Partie von einem heftigen Nackenschlag. Vor dem Spiel hatte er von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert. Die blieb sein Team ihm aber schuldig.

Drittes Fortuna-Spiel in Folge ohne Sieg

Bereits nach fünf Minuten gab es die kalte Dusche für den klaren Favoriten. Nach einem Abspielfehler im Aufbauspiel erzielte Jonas Pfalz die Führung für die Homberger. Trotz teilweise drückender Überlegenheit kamen die Gastgeber vor der Pause nicht zu klaren Torchancen. Einzig nach Standardsituationen wurde es gefährlich.

So war es nur folgerichtig, dass der Ausgleich durch Dominik Laniusnach einer Ecke fiel. "Das kannst du gegen so eine Mannschaft, mit so einer Größe und Wucht, nicht verhindern", weiß auch Homberg-Trainer Sunay Acar. "Aus dem Spiel hab ich nie die Befürchtung gehabt, dass wir ein Tor kriegen."

In der Folge ging die Fortuna volles Risiko. Doch trotz zahlreicher Anläufe wollte der Ball nicht ein zweites Mal über die VfB-Torlinie. Und es wäre fast noch nach hinten losgegangen. Bei den Homberg-Kontern vermisste Acar aber die letzte Konsequenz: „Das sind glasklare Dinger, die wir liegen lassen. Die müssen wir besser ausspielen“. Acar ärgert das besonders, da er auch weiß: Der eine Punkt hilft seiner Mannschaft im Abstiegskampf nicht wirklich weiter.

Fortuna Köln: Weis - Itter (Dieckmann, 57.), Lanius, Fünger, Nadjombe - Kegel (Dej, 37.), Försterling (Demaj, 46.), Hölscher, Najar, Owusu (Löhden, 63.) - Marquet VfB Homberg: Gutkowski - Meißner (Rau, 46.), Koenders, Kogel, Lübke - Adamski, Jafari, Opfermann Arcones (Palla, 83.), Bouchama (Talarska, 86.), Pfalz - Jallow (Meier, 46.) Gelbe Karten: Meißner (11.), Koenders (21.), Opfermann Arcones (29.), Kegel (34.), Rau (54.), Nadjombe (95.) Tore: 0:1 Pfalz (5.), 1:1 Lanius (72.)

Acar hofft aber, "dass es der Mannschaft in der jetzigen Situation gut tut, in Köln einen Punkt mitzunehmen." Sein gegenüber Ende konnte seine Enttäuschung nach der Partie kaum verbergen: "Wir haben aus dieser englischen Woche viel zu wenig mitgenommen." Als nächstes warten die Kracherspiele gegen Preußen Münster (11.03.) und Rot-Weiss Essen (16.03.) - um eine gute Ausgangslage hat sich die Fortuna selbst gebracht.