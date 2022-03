RWO: Terranova über Wechsel nach 30 Minuten und Knockout für Klaß

Rot-Weiß Oberhausen musste sich nach zuletzt drei Siegen in Serie mit einem torlosen Remis bei Rot Weiss Ahlen begnügen. Mike Terranova konnte mit dem Punkt leben.

Vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 12. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wollte Rot-Weiß Oberhausen eigentlich noch die Essener Zwangspause - RWE befindet sich in der Corona-Quarantäne - ausnutzen, um bis auf sechs Punkte an den Nachbarn heranzukommen. Doch es sind vor dem Duell acht Zähler. Denn RWO verpasste beim 0:0 in Ahlen einen Dreier.

RevierSport hat nach dem Ahlen-Spiel mit RWO-Trainer Mike Terranova gesprochen.

Mike Terranova über...

... die Nullnummer in Ahlen: "Wir hatten Glück. Die Ahlener haben ihren Stil beibehalten und viele lange Bälle geschlagen. Sie kamen dadurch auch zu zwei, drei guten Dingern. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel aufzudrücken. Kurz vor der Halbzeit hatten wir so eine Phase, aber das war letztendlich zu wenig. Aber nach drei Siegen nehmen wir den Punkt gerne mit. Ahlen ist kein einfaches Pflaster, um zu bestehen. Ich glaube, dass sie nur ein Heimspiel verloren haben."

... den bewusstlosen Nico Klaß: "Ja, das war nicht schön mit anzusehen. Nico bekam einen Ball voll an die Schläfe und lag regungslos auf dem Boden. Das war in der 7., 8. Minute. Aber unsere Physios haben ihn schnell auf die Beine bekommen, so dass er weiter spielen konnte."

die Auswechslung nach gut 30 Minuten: "Wir mussten hinten stabiler, schneller und größer werden. Deshalb habe ich Vincent Boesen rausgenommen und Tim Stappmann gebracht. Kein Spieler ist glücklich, wenn er noch vor dem Seitenwechsel ausgewechselt wird. Aber Vincent weiß, dass das nicht an seiner Leistung, sondern einzig und allein wegen taktischer Gründe lag."

... den nächsten Samstag: "Ich freue mich, dass wir nach vier Spielen wieder in das Stadion Niederrhein zurückkehren. Ich hoffe, dass wir eine große Kulisse gegen Essen haben werden. Diese Spiele gegen RWE machen doch immer für alle Beteiligten besonders viel Spaß. Ab Montag bereiten wir uns sehr gut auf das Derby vor."