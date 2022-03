RWO: Vor Derby gegen RWE - Oberhausener Siegesserie gerissen

Rot-Weiß Oberhausen verpasste es eine Woche vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen seine Siegesserie auszubauen.

RWO musste sich nach drei Siegen in Serie mit einem torlosen Remis bei Rot Weiss Ahlen zufrieden geben.

Für Rot-Weiß Oberhausen begann das Spiel im Wersestadion mit einer Schrecksekunde. Nico Klaß lag nach sieben Minuten nach einem Ahlener Fernschuss, der den RWO-Verteidiger voll erwischte, bewusstlos auf den Boden. Doch zum Glück bekamen die RWO-Physios den Abwehrchef schnell wieder auf die Beine.

In der 14. Minute dann die erste RWO-Chance: Nils Winter köpfte aber nach einer Ecke knapp am Ziel vorbei. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch.

Rot Weiss Ahlen: Harr - Dal, Eickhoff, Kahlert, Francis - Mai (89. Skrijelj), Mamutovic (84. Das), Twardzik, Holldack, Wiesweg - Marzullo. Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Winter, Klaß, Öztürk, Fassnacht - Propheter, Holthaus (55. Odenthal) - Heinz (74. Bulut), Kreyer, Oubeyapwa (67. Kabambi) - Boesen. Schiedsrichter: Selim Erk. Zuschauer: 677.

Die Gastgeber versteckten sich überhaupt nicht und suchten ihr Glück in der Offensive. Gianluca Marzullo (26.) und Sebastian Mai (30.) ließen richtig gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Da hatte RWO Glück. Es ging torlos in die Halbzeit.

Während es in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch war, passierte im zweiten Durchgang nicht mehr sonderlich viel. Beide Mannschaften ließen sehr wenig zu. Dabei hatte RWO noch mehr Glück als RWA. Denn die Ahlener hatten in der 69. Minute die große Chance zur Führung, doch Stürmer Marzullo traf nur den Pfosten. Es blieb beim torlosen Remis.

Für Rot-Weiß Oberhausen steht am nächsten Samstag (12. März, 14 Uhr) das Derby gegen Rot-Weiss Essen an. Ahlen reist dann nach Velbert. Hier wartete am Samstag (12. März, 14 Uhr) der KFC Uerdingen.