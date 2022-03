Fortuna Köln: Ende kritisiert Fans und sieht entscheidenden Moment in der Saison

Fortuna Köln-Trainer Alexander Ende sieht seine Mannschaft in der Regionalliga West an einem entscheidenden Punkt und kritisiert das Verhalten einiger Fans.

Nach der Niederlage gegen den Bonner SC sprach Coach Alexander Ende von „einem entscheidenden Moment in dieser Saison“. Weiter sagte der Trainer von Fortuna Köln: „Wir haben bisher eine tolle Saison gespielt und eine unfassbare Moral gezeigt. Wir haben immer alles rausgeknallt. Wir haben von den letzten 45 möglichen Punkten 39 geholt. Das ist kein Brett, das ist einfach nur der Wahnsinn für Fortuna Köln. Aber genau der jetzige Moment, wo die erste Niederlage nach 20 Spielen kommt, ist entscheidend. Entweder wir senken jetzt die Köpfe oder wir knallen im kommenden Spiel gegen den VfB Homberg wieder alles raus, um das Ding umzubiegen. Anschließend kommen dann die Highlight-Spiele.“

Highlight-Spiele und Hoffnung im Aufstiegskampf

Ende sprach die Highlight-Spiele an, nach dem kommenden Spiel gegen den VfB Homberg (Samstag, 05. März, 14 Uhr) wartet erst die Auswärtsfahrt nach Münster (Freitag, 11. März, 19 Uhr) und dann wohl das Spiel, bei dem es um die letzte Chance im Aufstiegskampf gehen könnte, gegen Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 16. März, 19:30 Uhr).

Die Hoffnung hat Ende nach wie vor nicht aufgegeben, appellierte aber auch an sein Team: „Es ist noch alles möglich. Die Mannschaft hat gezeigt, was für ein unfassbares Herz sie hat. Ich gehe davon aus, dass wir die aktuelle Situation gut wegstecken. Ich kenne die Kabine, da wird keiner auf den anderen zeigen und die Schuld zuweisen. Jetzt wird sich zeigen, was für eine Truppe wir sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir zusammen daraus kommen.“

Personalprobleme und Fankritik

Vor den anstrengenden kommenden Wochen sind die Kölner aktuell allerdings von argen Personalproblemen geplagt. Maik Kegel, Pascal Itter und Ismail Harnafi sind noch lange nicht bei 100 Prozent, dort erhoffe sich Ende den nächsten Schritt. Kapitän Jannik Löhden und Abwehrspieler Jan-Luca Rumpf sind nach langer Verletzung noch nicht wirklich spielfähig. André Dej und Francis Ubabuike warten auf das Ende der Corona-Quarantäne. Dan-Patrick Poggenberg und Sören Dieckmann fallen noch auf unbestimmte Zeit aus.

Ein Zustand, über den der Fortuna-Trainer klagt: „In der Summe ist es zurzeit einfach etwas zu viel. Es ist keine Ausrede, aber in den letzten Spielen fehlte uns ganz einfach die Frische.“

Abschließend richtete Ende seine Worte noch an die Fanszene der Fortuna, mit welcher der 42-Jährige gegen Bonn nicht zufrieden war: „In guten wie in schlechte Zeiten, das habe ich einmal meiner Ehefrau versprochen. Ich wünsche mir, dass alle Fans honorieren, was wir hier leisten. Wenn ich sehe, dass auf der Tribüne nach Schlusspfiff bei einer Niederlage nicht mehr so viele Leute sind wie bei Siegen, habe ich damit emotional ein Problem. Es geht nur in der Gemeinsamkeit. Ich wünsche mir, dass die Fans gegen Homberg Energie geben, wenn sie spüren, dass nicht alles funktioniert.“