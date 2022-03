RWE in Ahlen: Zuschauerinteresse enttäuschend - Platzbedingungen gut

Rot-Weiss Essen reist am Mittwochabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) zu Rot Weiss Ahlen. Die Hausherren hatten sich eine große Kulisse erhofft. Doch das Interesse lässt zu wünschen übrig.

Rot Weiss Ahlen freut sich auf den Spitzenreiter. Rot-Weiss Essen kommt nämlich am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) ins Wersestadion.

Die Verantwortlichen erhoffen sich natürlich immer eine große Kulisse, wenn Zuschauermagnet RWE kommt. Doch in Ahlen ist man bislang vom Vorverkauf für das Nachholspiel enttäuscht. Dabei hatte man auf eine ähnliche Kulisse wie bei der bisherigen Saison-Topmarke von 2500 Besuchern im Derby gegen Preußen Münster gehofft. "Der Vorverkauf läuft sehr schleppend. Selbst bei RWE werden kaum Karten abgesetzt. Es wird wohl eine Zuschauerzahl im Bereich von knapp über 1200 Besuchern sein. Also sehr ernüchternd für uns", erklärt Marc Kreisel, Pressesprecher der Ahlener, gegenüber RevierSport.

Kreisel merkt an, dass die Tageskassen am Spieltag für Gästefans geschlossen bleiben, Heimfans können jedoch auch Tickets am Spieltag erwerben.

In Essen wurden bis Dienstagmorgen - Stand: 9.30 Uhr - 450 Karten für das Spiel verkauft. RWE hatte 800 Tickets aus Ahlen erhalten. Noch am Dienstag können die Essener Fans die restlichen 350 verbliebenen Karten erwerben.

Ob nun 1000, 1200 oder am Ende 1500 Fans in das Wersestadion kommen, werden sie wohl einen echten Fight erleben. Denn die Ahlener sind jedenfalls heiß auf RWE und wollen den Essenern, wie schon im vergangenen Jahr beim 2:1-Sieg, in die Aufstiegssuppe spucken. "RWE wird das 1:2 aus der letzten Saison in den Köpfen haben. Das bleibt hängen: Sowohl beim Trainer als auch den Spielern, die dabei waren. Das ist menschlich. Die Scharte werden sie jetzt auswetzen wollen. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel", betonte Trainer Andreas Zimmermann schon am Montag gegenüber RS.

Das letzte Ahlener Heimspiel im Wersestadion datiert vom 13. Nove,mber 2021 gegen den FC Wegberg-Beeck (1:1). Die Ahlener hatten ihre jüngsten Heimspiele gegen SV Straelen (2:0) und VfB Homberg (3:3) auf dem Kunstrasenplatz neben dem Wersestadion absolviert.

Als RWE im März 2021 in Ahlen unterlag, fanden die Essener einen Acker im Wersestadion vor. Diesmal soll das Grün besser sein, wie Zimmermann verrät. Zimmermann: "Unser letztes Heimspiel im Stadion haben wir Mitte November 2021 bestritten. Seitdem war da niemand drauf. Deshalb konnte sich der Rasen regenerieren. Für unsere Verhältnisse ist der Platz wirklich in einem guten Zustand."

