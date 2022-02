Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen startet in eine weitere Englische Woche. Der nächste Gegner des Tabellenführers heißt Rot Weiss Ahlen.

Aller guten Dinge sind drei. Frei nach diesem Motto hofft Rot-Weiss Essen, dass am Mittwoch endlich das Spiel bei Rot Weiss Ahlen im dritten Anlauf stattfinden kann. Im Dezember und im Februar wurde die Hinrunden-Partie aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt – das Wersestadion war gesperrt. Dieses Mal sehen die Wetterprognosen deutlich besser aus.

Gute Erinnerungen an diese Sportstätte haben die Essener nicht. In der vergangenen Spielzeit kassierte RWE beim damaligen Schlusslicht aus Ahlen eine bittere 1:2-Niederlage in der Nachspielzeit und zeigte die schlechteste Saisonleistung.

Am Mittwoch soll es besser laufen aus Gäste-Sicht. Durch den 2:1-Erfolg bei der U23 von Schalke 04 reist die Elf von Trainer Christian Neidhart mit viel Selbstvertrauen nach Ahlen und will dort die Tabellenführung weiter verteidigen. "Wir bereiten uns zum dritten Mal auf das Duell vor und wissen, wie schwer es in Ahlen ist. Im vergangenen Jahr haben wir unglücklich in Ahlen verloren. Das war echt ärgerlich. Ich glaube aber, dass wir jetzt ganz anders gefestigt sind. Wir werden alle Kräfte bündeln und schauen, dass wir dort ein gutes Spiel machen", erklärte der RWE-Coach. Der Fußballlehrer hat großen Respekt vor Ahlen, gibt aber ein klares Ziel vor: "Sie haben eine gute Mannschaft. Diese Spiele muss man gewinnen. Darum geht es. Wir wollen mit drei Punkten nach Hause fahren. Bislang haben wir es geschafft, in allen Partien, wo wir letzte Saison Punkte liegengelassen haben, das Gegenteil hinzubekommen."





Das wird alles andere als einfach. Auch wenn die Rot-Weissen favorisiert sind, ist Ahlen als äußerst unangenehmer Gegner bekannt. In der Hinrunde trotzte die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann den Top-Teams Preußen Münster, Fortuna Köln und Wuppertaler SV jeweils ein Remis ab. Trotzdem ist klar, dass es sich Essen in diesem engen Titelrennen eigentlich nicht erlauben kann, gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte Punkte liegenzulassen. Dementsprechend wird der Primus voll auf Sieg spielen.