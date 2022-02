Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verteidigte die Tabellenführung durch einen 2:1-Sieg bei der U23 von Schalke 04. Trainer Christian Neidhart freute sich.

Christian Neidhart, Coach von Rot-Weiss Essen, feierte am Samstag sein Comeback auf der Trainerbank. Nachdem der 53-Jährige zuletzt zwei Pflichtspiele aufgrund seiner zehntägigen Corona-Quarantäne verpasste, war er bei der Auswärtspartie gegen die U23 von Schalke 04 in der Veltins-Arena wieder für seine Mannschaft verantwortlich. Sowohl gegen Preußen Münster (Abbruch, 1:1) als auch beim 9:1-Kantersieg im Niederrheinpokal gegen den VfR Krefeld-Fischeln wurde Neidhart von seinem Co-Trainer Lars Fleischer vertreten.





In Gelsenkirchen kehrte Neidhart mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg zurück und konnte sich über den siebten Liga-Dreier (Münster-Spiel fällt aus der Wertung, weil der Ausgang unklar ist) in Serie freuen. Thomas Eisfeld (36.) und Luca Dürholtz (66.) drehten einen 0:1-Rückstand, nachdem Leó Scienza die Schalker in der 16. Minute in Führung brachte. Es war ein ausgeglichenes Spiel. RWE war feldüberlegen und hatte mehr Ballbesitz, aber Schalke hatte durch Niklas Castelle und Rufat Dadashov die zwei größten Chancen im zweiten Durchgang.

Der RWE-Coach lobte die Moral seiner Mannschaft: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben gut den Ball laufen lassen. Zu Beginn wollten wir aber zu schnell tief spielen. Dann hatten wir zu wenig Spieler in der Box und der letzte Ball kam nicht richtig an. Da müssen wir konsequenter sein. Durch ein absolutes Glückstor kassieren wir das 0:1. Wir haben einen Rückstand gedreht und zwei tolle Tore geschossen. Das hat dazu gereicht, dass wir die Partie gewinnen konnten. Wir freuen uns über den Derbysieg. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst."

Der einzige Wermutstopfen war die verletzungsbedingte Auswechslung von Cedric Harenbrock in der 43. Minute, der mit einem bandagierten Oberschenkel den Platz verließ: "Das wird wohl eine Pause werden. Es ist für uns die erste muskuläre Verletzung in der Saison", erklärte der Essener Fußballlehrer.

Schweres Auswärtsspiel in Ahlen

Für Rot-Weiss Essen steht mal wieder eine Englische Woche bevor. Am Mittwoch (02. März, 19.30 Uhr) reist die Neidhart-Elf ins Wersestadion, um bei Rot Weiss Ahlen anzutreten. Dieses Nachholspiel gehört noch zur Hinrunde. Drei Tage später (05. März, 14 Uhr) empfängt RWE dann den SV Lippstadt im Stadion an der Hafenstraße. Beide kommenden Gegner trafen am Samstag aufeinander. Das Duell endete 2:0 für Lippstadt.