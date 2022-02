Rot-Weiss Essen siegte beim VfR Krefeld-Fischeln locker mit 9:1. Vier U19-Spieler wurden auf dem Weg ins Niederrheinpokal-Viertelfinale eingesetzt.

Beim Niederrheinpokal-Achtelfinale von Rot-Weiss Essen gegen den Landesliga-Vertreter VfR Krefeld-Fischeln gab es im Vergleich zum Abbruch gegen Preußen Münster elf Wechsel in der Startelf.

Nach 90 Minuten stand RWE als klarer 9:1 (6:0)-Sieger fest und löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Ganz zur Freude von Trainer Christian Neidhart, der das Spiel aus der Quarantäne per Stream verfolgte: "Wir haben relativ früh die Weichen gestellt und sind souverän eine Runde weitergekommen. Genau das zählt im Pokal. Wenn man 6:0 zur Halbzeit führt, dann ist das souverän gelöst", betonte der Essener Chef-Coach gegenüber RevierSport.





Die Leistungsträger Daniel Heber, Felix Bastians, Isaiah Young, Simon Engelmann und José-Enrique Ríos Alonso waren gar nicht erst im Kader, auch Neuzugang Thomas Eisfeld wurde geschont und war in Zivil vor Ort. Dafür rückten neben den jungen Nils Kaiser, Fabian Rüth und Sascha Voelcke, die allesamt von Beginn an spielten, auch vier U19-Akteure in das Aufgebot.

Stürmer Timur Kesim stand in Krefeld sogar in der Startelf. Innenverteidiger Mustafa Kourouma, U19-Kapitän Guiliano Zimmerling und Flügelflitzer Oguzcan Büyükarslan wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mit Erfolg: in der 70. Minute setzte sich Büyükarslan über außen durch und bediente Zimmerling mustergültig in der Mitte, der den wohl besten Angriff des Abends zum 7:1 verwertete. Mit dem Schlusspfiff erzielte dann der 19-jährige Kourouma per wuchtigem Kopfball den 9:1-Endstand.

Die sind regelmäßig bei uns dabei. Der Austausch mit der U19 ist schon sehr eng. RWE-Trainer Christian Neidhart.

So konnten die vier Talente, die alle zuvor schon Pflichtspieleinsätze für RWE hatten, erneut Luft bei der Profi-Mannschaft schnuppern. "Die sind regelmäßig bei uns dabei. Der Austausch mit der U19 ist schon sehr eng. Zimmerling trainiert die ganze Zeit bei uns mit. Auch Kesim, der länger verletzt war, Heuser (aktuell krank, Anmerkung der Redaktion.), Büyükarslan und Kourouma trainieren regelmäßig mit. Das sind keine Fremdkörper in unserer Mannschaft", erklärte Neidhart.

Die Berufung in die Herren-Mannschaft verdienten sich die A-Junioren-Spieler durch eine bislang überraschend starke Saison in der U19-Bundesliga. Platz vier und nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen – eine hervorragende Bilanz, mit der vor der Spielzeit niemand gerechnet hätte. Speziell in den jüngsten beiden Partien sorgte die Elf von Coach Vincent Wagner für Furore. Auf einen 2:1-Erfolg bei der U19 von Schalke 04 folgte ein 1:1-Remis gegen den Westdeutschen Meister von 2020, den 1. FC Köln.

Für Essens U19 geht es am Sonntag (27. Februar, 11 Uhr) ebenfalls mit einem Verbandspokal-Spiel weiter: Dann ist der Bundesligist zu Gast beim Niederrheinligisten TSV Meerbusch.