U23 gegen RWE: So kommen Schalke-Fans an Karten dran

Die U23 des FC Schalke 04 spielt am Samstag das Derby in der Regionalliga gegen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. S04 hofft auf eine große Unterstützung für den Nachwuchs.

Am 26. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert Rot-Weiss Essen in der Veltins-Arena bei der U23 des FC Schalke 04. S04 will ein Essener Heimspiel, sowohl von der Anzahl der Fans als auch atmosphärischen Lautstärke, verhindern. RS berichtete.

Da den FC Schalke nur 1500 Fans zum Zweitligaspiel nach Karlsruhe begleiten dürfen, hoffen die Verantwortlichen auf eine große Unterstützung für die U23. Nach RevierSport-Informationen erhielt RWE nur ein Kontingent von 1400 Karten. 10.000 Zuschauer sind indes zugelassen. Bleibt abzuwarten, ob Schalke die Arena dann mit 8600 S04-Fans füllen kann.

"Dass die Profis zeitgleich spielen, spielt uns nicht in die Karten. Das ist schon klar. Aber, du hast es gesagt: Es soll natürlich trotzdem ein Heimspiel für uns sein, für unsere U23-Truppe, die sich gut in die Rückrunde gekämpft hat. Es wäre natürlich schön, wenn man den Roten noch ein bisschen ins Aufstiegsrennen spucken könnte", sagte Thomas Kirschner, Schalkes Fanbeauftragter, am Rande des Schalker Heimspiels gegen den SC Paderborn. Wie viele Karten Schalke bereits für das RWE-Spiel verkauft hat, wollte der Verein auf RevierSport-Nachfrage am Dienstagnachmittag nicht preis geben.

So können Tickets erworben werden

Tickets können jedenfalls unter anfragen.schalke04.de erworben werden. Nur S04-Mitgliedern und Dauerkarteninhabern ist es möglich, die Maximalanzahl von zwei Karten anzufragen. Beim Ticketpreis handelt es sich um einen Einheitspreis in Höhe von 10 Euro. Es werden keine ermäßigten Tickets angeboten.

2G+-Regelung und Maskenpflicht am Platz

Es gilt die 2G+-Regelung inklusive einer zusätzlichen Maskenpflicht auf den Laufwegen und am Platz. Die 2G+-Regel bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt haben und diese zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen müssen. Dies kann in Form eines offiziellen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.

Zur Sicherheit aller empfiehlt der FC Schalke 04 aber, dass sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Vorfeld des Spiels – ungeachtet einer Boosterimpfung – testen lassen und bei Symptomen dem Spiel dringend fernbleiben.