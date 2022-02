Preußen Münster: Sechs Spiele in 25 Tagen - Fortuna-Partie verlegt

Straffes Programm für den SC Preußen Münster. In den nächsten 25 Tagen warten auf die Adlerträger sechs Begegnungen.

Wolfgang Jades, Spielleiter des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV), hat das Auswärtsspiel des SC Preußen Münster bei der U23 von Fortuna Düsseldorf neu angesetzt.

Statt am Samstag, dem 19. März, treten die Adlerträger nun am Sonntag, dem 20. März im Paul-Janes-Stadion an.





"Die zuständigen Sicherheitsbehörden wirkten auf eine Verlegung hin, da wegen des zeitgleich stattfindenden Heimspiels der Düsseldorfer Profis gegen den Hamburger SV, sowie für den Tag zu erwartender Demonstrationen nicht genug Einsatzkräfte zur Verfügung stehen", informieren die Münsteraner.

Das Düsseldorf-Spiel wird der Abschluss von 25 straffen Tagen, in denen sechs Spiele mit Beteiligung des SCP angesetzt sind.