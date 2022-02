FC Wegberg-Beeck: "Fortuna Köln hat für mich die beste Ausgangsposition"

Am Mittwoch empfängt der FC Wegberg-Beeck im heimischen Waldstadion Fortuna Köln zum Nachholspiel. FC-Mittelfeld-Chef Kevin Weggen ist heiß auf den Vergleich.

In den letzten zehn Spielen konnte der FC Wegberg-Beeck nur einen Sieg erringen. Zu wenig, um am Ende eine weitere Regionalliga-Saison planen zu können. Sieben Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf das rettende Ufer.

Bei dieser Ausgangslage macht auch der gute Auftritt beim 1:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen nicht sonderlich viel Mut. "Vom Willen und der Leidenschaft her war das gut. Aber wir haben auch gesehen, dass das nicht viel bewirkt, wenn der Gegner seine vorhandene Qualität auf den Rasen bringt. Ich glaube, dass RWO nie das Gefühl hatte, dass sie das Spiel gegen uns verlieren könnten", gib Kevin Weggen ehrlich zu.

Aber der 29-jährige Mittelfeld-Kopf der Beecker weiß auch, dass man durchaus die Großen der Liga ärgern kann. Gegen Rot-Weiss Essen spielte Wegberg immerhin 1:1-Remis - Weggen erzielte die Führung mit einem fulminanten 25-Meter-Knaller. "Da haben wir gesehen, dass wir etwas reißen können, wenn alles an einem Tag zusammenkommt. Wir müssen unsere beste Leistung bringen, dem Gegner die Lust am Spiel nehmen und ein wenig Spielglück haben", betont er.

Dieses erhoffen sich die Beecker auch am Mittwoch gegen Fortuna Köln. Für Weggen, der einst für Rot-Weiss Essen und den Wuppertaler SV spielte, ist die Fortuna gar favorisiert - nicht nur am Mittwoch, sondern auch was die Meisterfrage betrifft. "Alle reden nur von Essen und Münster. Die Fortuna wird unterschätzt. Dabei ist für mich Fortuna Köln in der besten Ausgangsposition. Sie sind brandgefährlich", sagt er und schiebt hinterher: "Für uns darf es aber keine Rolle spielen, gegen wen wir antreten. Wir brauchen die Punkte im Abstiegskampf - auch gegen Fortuna Köln. Wir werden alles reinhauen, um die Fortuna zu besiegen."

Nach Fortuna Köln folgt für Wegberg-Beeck der Auftritt in Velbert gegen den KFC Uerdingen, dem neuen Verein von Kevin Weggen. "Ja, das wird ein komisches Gefühl. Aber in dieser Saison bin ich Spieler vom FC Wegberg-Beeck und nur das zählt. Der KFC interessiert mich aktiv erst ab dem 1. Juli", betont Weggen, der einen kleinen Traum hat: "Ich will mich mit dem Klassenerhalt aus Wegberg-Beeck verabschieden!"