RWE - Münster: So reagiert das Netz auf die Unterbrechung nach dem Böllerwurf

Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster musste unterbrochen werden, nachdem ein Böller in der Westkurve der RWE-Fans gezündet wurde. Bei den RWE-Anhängern im Netzt macht sich Wut breit.

Was für eine unfassbar dämliche Aktion. Ein Böllerwerfer hat dafür gesorgt, dass die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster beim Stande von 1:1 unterbrochen werden musste.

Schlimm: Münsters Marvin Thiel erlitt ein Knalltrauma - der Reservespieler der Preußen kann nicht eingesetzt werden, sollte weitergespielt werden können. Im Netz gab es gleich zahlreiche Reaktionen. Alle gehen in die eine Richtung. Wie kann man seinem Verein so schaden? Wie kann man den Aufstieg aufs Spiel setzen durch so eine Aktion? Vor allem aber, wie kann man auch die Gesundheit anderer so leichtfertig aufs Spiel setzen.

