Im Südwesten: Sascha Mölders mit Dreierpack, RWE-Spieler verliert

In der Regionalliga Südwest wurde am Samstag auch gespielt. Sascha Mölders feierte mit Großaspach den ersten Sieg. Auch RWE-Spieler Felix Heim kam am Samstag zum Einsatz.

Genau dafür wurde Sascha Mölders als spielender Co-Trainer von der SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet: Der 36-Jährige soll Tore schießen. Und was machte er am Samstag? Das was er am Besten kann: Tore schießen! Und wie: In seinem zweiten Spiel - das erste unterlag die SG mit Mölders mit 0:1 gegen Schott Mainz - für Großaspach netzte der gebürtige Essener gleich dreimal ein. Am Ende durfte sich der "Dorfklub" über einen 4:0-Sieg beim FK Pirmasens freuen. Im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest bleibt es eng. Den Tabellen-14. VfB Stuttgart II und den Tabellenletzten (19.) TSV Schott Mainz trennen gerade einmal zwei Punkte. Im Abstiegskampf befindet sich auch der FSV Frankfurt. Der Klub vom Bornheimer Hang verstärkte sich im Winter mit Felix Heim von Rot-Weiss Essen. Im ersten Spiel kam Heim noch über 56 Minuten zum Einsatz. Am Ende stand es 0:0 gegen Astoria Walldorf. Am Samstag beim FSV Mainz 05 II musste die RWE-Leihgabe erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Nach 64 Minuten wurde Heim eingewechselt, konnte das 0:3 des FSV beim Tabellenführer aus Mainz aber auch nicht verhindern.



Zur Startseite