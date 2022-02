KFC: Voigt plant die neue Saison - und glaubt weiter an Klassenerhalt

Der KFC Uerdingen glaubt auch nach einem Sieg in 25 Saisonspielen weiter an den Klassenerhalt. Im Hintergrund plant der Trainer auch schon die neue Saison - ligaunabhängig.

Der 6. Oktober 2021 war bisher der einzige Tag in der Saison 2021/2022 der der Mannschaft, den Verantwortlichen und Fans des KFC Uerdingen, Freude bereitete. Mit 2:0 gewannen die Krefelder in ihrem Ausweich-Stadion Velbert gegen die Sportfreunde Lotte. Es sollte bis dato bei dem einzigen Dreier der Saison bleiben. Am Sonntag (14 Uhr) geht es zum Rückspiel nach Lotte

"Wir sollten das Spiel gewinnen, da brauchen wir nicht drumherum reden. Wenn wir noch irgendetwas vom Klassenerhalt erzählen wollen, dann muss ein Sieg her!", betont KFC-Trainer Alexander Voigt und ergänzt: "Vielleicht ist das Hinspiel-Ergebnis ja ein gutes Omen."

Obwohl der KFC unter Voigt weiter auf den ersten Sieg wartet, hat der Ex-Profi durchaus eine Weiterentwicklung bemerkt. "Körperlich sind wir voll auf der Höhe. In Aachen zum Beispiel war es so, dass wir in der zweiten Halbzeit marschiert sind und die Alemannia stehend K.o. war. Teilweise ist die Art und Weise, wie wir spielen, nicht verkehrt, leider bringen uns immer gravierende Fehler um den Ertrag unserer Arbeit. Aber man kann nicht die ganze Saison so viel Pech haben. Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass wir noch einige Spiele gewinnen werden", erzählt Voigt.

Unabhängig davon, ob der KFC in der Spielzeit 2022/2023 in der Regionalliga oder Oberliga spielen wird, will Voigt schon frühzeitig seinen Kader für die neue Saison beisammen haben. Den Worten lässt der Coach auch Taten folgen: Der KFC ist der einzige Verein in der Liga, der bisher zwei offizielle Zugänge für die neue Serie verkündete.

"Pascale Talarski und Kevin Weggen sind richtig gute Jungs - für beide Ligen", unterstreicht Voigt und sagt weiter: "Wir haben noch einige Kaliber an der Angel. Wir merken einfach, dass der Name KFC zieht und die Jungs heiß auf uns sind. Unabhängig davon, in welcher Liga wir spielen werden."