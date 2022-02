Regionalliga West: Nächste Partie des 26. Spieltags abgesagt

Nach der Spielabsage des SC Fortuna Köln gegen Bonner SC - das Spiel sollte am Freitag stattfinden - wurde auch eine Samstags-Partie bereits abgesagt.

Die für Samstag, 15 Uhr, angesetzte Regionalliga-Partie des 26. Spieltags zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Köln II ist abgesagt worden. Eine einberufene Platzkommission des Westdeutschen Fußballverbandes (WFDV) erklärte den Rasen auf dem Tivoli am Donnerstagmittag für unbespielbar. Ein Nachholtermin für das Duell gegen die Domstädter steht noch nicht fest, bereits erworbene Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit.

"Das für die Partie gegen die Kölner vorgesehene bunte Familienprogramm von Alemannia und dem Aachener Karnevalsverein (AKV) muss deshalb jedoch keinesfalls ins Wasser fallen: Das Event mit Tanz, Musik und Gesang wird unabhängig von den Terminen der diesjährigen Karnevals-Session nicht etwa beim nächsten Heimspiel gegen den Bonner SC am 26. Februar, sondern kurzerhand im Rahmen der Nachholpartie gegen den FC veranstaltet. Das hat den Vorteil, dass am Tag der Neuansetzung mit Blick auf die nun langsam fallenden Corona-Beschränkungen aller Voraussicht nach ein noch größeres Zuschaueraufkommen als etwa am nächsten Wochenende möglich ist", informiert die Alemannia.