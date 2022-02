RWE-Spieler: "Wir sind Münster auch bei einem Sieg noch nicht los!"

RWE gegen Preußen Münster: Am Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) steigt der Regionalliga-Kracher. RWE geht mit fünf Punkten Vorsprung in die Partie. Auch Kevin Holzweiler freut sich.

Auch wenn Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster in der besseren Position ist und 15 Spieltage vor Saisonende mit fünf Zählern Vorsprung in das Schlagerspiel geht, warnt ein RWE-Profi alle Essener vor Bruder Leichtsinn.

"Klar ist doch, dass Münster in diesem Spiel alles in die Waagschale werfen wird, um näher an uns heranzukommen. Aber auch wir werden alles für einen Sieg geben. Egal, wie das Spiel ausgeht, sage ich, dass die Saison in diesem Spiel nicht entschieden wird. Wir sind Münster auch bei einem Sieg noch nicht los! Ich kenne die Regionalliga und weiß wie jedes einzelne Spiel schwer ist. Da kommt es auch auf den Kopf an", erklärt Kevin Holzweiler.

Während seine Mannschaftskollegen auf dem Rasen Gas geben, malocht Holzweiler seit Mitte Oktober 2021 in der Reha in Duisburg. Am 16. Oktober, ausgerechnet am Tag seines 27. Geburtstags, zog sich der 1,64 Meter große Flügelflitzer einen Kreuzbandriss zu. "Bitterer geht's wohl kaum. Am Anfang war ich auch am Boden zerstört. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Aber es ist, wie mit allem im Leben: Die Zeit heilt die Wunden und man gewöhnt sich an die Situation. Jetzt bin ich wieder voller Tatendrang und merke, wie es von Tag zu Tag besser wird", erzählt Holzweiler.

Die Stimmung war überwältigend. Ich glaube, dass das am Sonntag noch einmal getoppt wird. Ich freue mich auf das Spiel und denke, dass ich kaum auf meinem Sitzplatz sitzen werde. Kevin Holzweiler

Er selbst sagt, dass er in der Verletzungspause auch noch einmal reifer geworden ist. Das bezieht sich auch auf seine Einstellung, was ein mögliches Comeback angeht. Holzweiler betont: "Früher wäre ich am liebsten nach ein paar Wochen zurückgekehrt. Aber ich weiß, dass das nicht geht. Ich lasse mir wirklich alle Zeit der Welt. Deshalb will ich auch überhaupt gar keine Prognose abgeben, ob ich im Mai oder erst wieder zum Trainingsauftakt zur neuen Saison zurückkehre." Er ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Die Jungs brauchen den 'Holz' ja gar nicht - sie machen das auch ohne mich überragend."

Es läuft fantastisch für RWE, da kommt es nicht überraschend, dass der ehemalige Viktoria-Köln-Spieler nur zu gerne aktiv am Erfolg teilhaben würde. "Für diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, bin ich nach Essen gekommen", unterstreicht er.

Bis zu seinem Kreuzbandriss absolvierte Holzweiler acht Ligaspiele für RWE, erzielte einen Treffer und eine Vorlage. Das Tor steuerte er beim spektakulären 3:2-Auswärtssieg beim SC Preußen Münster bei. "Ich habe das 1:2 erzielt. Das war ein unfassbares Spiel. Es ging rauf und runter. Die Fans haben uns sensationell angepeitscht. Die Stimmung war überwältigend. Ich glaube, dass das am Sonntag noch einmal getoppt wird. Ich freue mich auf das Spiel und denke, dass ich kaum auf meinem Sitzplatz sitzen werde."

In der Reha ist man auch irgendwo ein Einzelgänger, da fehlt mir als lustiger Vogel das Gruppengefühl. Ich hoffe, dass ich schon bald wieder ein aktiver Teil dieser tollen Gemeinschaft bei RWE bin. Kevin Holzweiler

Holzweilers Vertrag läuft erst im Sommer 2023 aus. Auch dieser Fakt gibt ihm aktuell die nötige Sicherheit. Holzweiler: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Aber auch ansonsten kümmert sich der Verein hervorragend um mich. Christian Neidhart und Jörn Nowak fragen immer wieder wie es mir geht und sprechen mir Mut zu. Sie vermitteln mir das Gefühl, dass ich gebraucht werde, aber trotzdem die nötige Zeit erhalte. Das ist ein gutes Gefühl. Und auch die Jungs besuche ich ab und an in der Kabine. Dann freue ich mich immer. Denn in der Reha ist man auch irgendwo ein Einzelgänger, da fehlt mir als lustiger Vogel das Gruppengefühl. Ich hoffe, dass ich schon bald wieder ein aktiver Teil dieser tollen Gemeinschaft bei RWE bin."