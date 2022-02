Preußen Münster: Routinier verlängert - 13 Spieler ab 1. Juli 2022 unter Vertrag

Der SC Preußen Münster hat noch vor dem Schlagerspiel bei Rot-Weiss Essen (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine Vertragsverlängerung bekanntgegeben.

Kaum hatte RevierSport berichtet, dass beim SC Preußen Münster 13 Verträge am Saisonende auslaufen, gab der Tabellenzweite der Regionalliga West eine Vertragsverlängerung bekannt. Damit laufen nur noch zwölf Spielerverträge aus.

Dennis Daube hat einen neuen Kontrakt unterschrieben. Nach RS-Informationen ist dieser bis zum 30. Juni 2023 gültig. Der 32-jährige Daube hatte sich am 8. Spieltag - 4:0-Sieg beim SV Straelen - das Kreuzband gerissen und fällt seitdem aus. "Dennis war und ist ein wichtiger Faktor in der Weiterentwicklung unserer Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis bestimmte er den Rhythmus in unserem Spiel und war gleichzeitig auf und neben dem Platz ein wichtiger Ankerpunkt, insbesondere für unsere jungen Spieler. Wir wollen ihm mit dem neuen Vertrag die Zeit und die Sicherheit geben, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, wieder fit zu werden, weil wir davon überzeugt sind, dass er in alter Stärke zurückkehren wird", erklärt SCP-Sportdirektor Peter Niemeyer.

Diese 12 Verträge laufen am Saisonende aus: Thomas Kok, Robin Ziegele, Marcel Hoffmeier, Maximilian Schulze Niehues, Luke Hemmerich, Henok Teklab, Jules Schwadorf, Dominik Klann, Steffen Westphal, Marko Dedovic, Jannik Borgmann und Kapitän Julian Schauerte.

Im Sommer 2020 wechselte der erfahrene Mittelfeldstratege Daube an die Hammer Straße und brachte die Erfahrung aus 13 Erst-, 149 Zweit- und 21 Drittligapartien mit in die Preußen-Mannschaft. Für Münster absolvierte der gebürtige Hamburger, der 113 Mal das Trikot des FC St. Pauli trug, bisher 36 Pflichtspiele (ein Tor).

Damit besitzen mit Daube, Manuel Farrona Pulido, Thorben Deters, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Langlitz, Jan Dahlke, Manfred Osei Kwadwo, Deniz-Fabian Bindemann und Marvin Thiel (alle bis Sommer 2023) sowie die beiden Winterzugänge Darius Ghindovean, Lukas Frenkert sowie Nicola Remberg (alle bis Sommer 2024) 13 Münster-Profis über die aktuelle Saison hinaus gültige Arbeitspapiere.