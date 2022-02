Regionalliga: Wieder ein Spiel von Fortuna Köln abgesagt

Und schon wieder eine Absage in der Regionalliga West. Diesmal aufgrund des angekündigten Sturms.

Nach diesem Wochenende wird Fortuna Köln wohl wieder zwei Spiele weniger in der Regionalliga West ausgetragen haben als die Konkurrenz. Denn das Spiel am Freitag beim Bonner SC musste abgesagt werden. Die Stadt Köln hat das Südstadion aufgrund einer Unwetterwarnung gesperrt. Ein neuer Spieltermin wird in Kürze bekannt gegeben.

Damit wird es weitere Englische Wochen für die Fortuna, die auch noch im Verbandspokal vertreten ist, geben.

Für die Fortuna geht es am Mittwoch (23. Februar, 19:30 Uhr) mit dem Nachholspiel beim FC Wegberg-Beeck weiter, die Bonner spielen am Samstag, 26. Februar) das nächste Mal - dann auf dem Aachener Tivoli.