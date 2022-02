Rot-Weiss Essen gegen Preußen: Auf dieses Duell blicken am Sonntag sehr viele Fußballfans im Ruhrgebiet, Münsterland und ganz Nordrhein Westfalen. Auch Daniel Masuch ist gespannt.

Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Preußen Münster trifft, dann werden nicht nur die 10.000 Fans im Stadion an der Hafenstraße gespannt auf das Geschehen auf dem Rasen blicken. In den Streams und Livetickern werden sich viele Menschen tummeln, die dieses Spiel interessiert.

Einer dieser Leute ist Daniel Masuch. Der 44-jährige ehemalige Torwart hat sowohl eine RWE- als auch SCP-Vergangenheit. Für Essen bestritt er 42 Pflichtspiele (2006 bis 2008) und für Münster 136 Begegnungen (2011 bis 2015). "Ich hatte bei beiden Klubs eine tolle Zeit. Wenn ich da an Duelle mit Essen gegen Magdeburg oder die DFB-Pokalspiele denke, dann bekomme ich heute noch eine Gänsehaut. Das gilt auch für Münster, wenn ich mich da an die Partien gegen Osnabrück oder im Pokal erinnere. Sowohl RWE als auch der SCP sind absolute Kultklubs, die mindestens in die 3. Liga gehören", erzählt Masuch, der noch heute in Münster lebt.

Daniel Masuch - persönliche Bilanz: Preußen Münster: 136 Spiele, 158 Gegentore, 49 Zu-Null-Spiele Adler Osterfeld: 120, 133, 42 SC Paderborn: 58, 74, 19 Rot-Weiss Essen: 42, 45, 15 Kickers Emden: 37, 42, 13 Rot-Weiß Oberhausen: 34, 54, 10

Masuch, der im Familienunternehmen, das sich mit dem Verkauf von Natursteinen beschäftigt, arbeitet, ist ein gebürtiger Duisburger, der im Münsterland heimisch geworden ist. "Ich habe damals beim Marketingleiter der Preußen eine Ausbildung gemacht und bin hier irgendwie hängen geblieben. Aber ich schätze und liebe das Leben hier. Es gibt wahrlich schlechtere Orte in Deutschland", sagt der einstige Torhüter, der in seiner Karriere 60 Mal in der 2. Bundesliga und 239 Mal in der 3. Liga das Tor hütete.

Es ist ja, auch aufgrund des Hinspiels, noch viel Brisanz drin - sowohl auf den Rasen als auch auf den Rängen. Es wird auf jeden Fall abgehen und nicht langweilig werden (lacht). Ich freue mich schon auf den Sonntag. Daniel Masuch

Obwohl er in Münster Zuhause ist, will er sich bei einem Tipp für den Showdown am Sonntag nicht festlegen. "Nochmal: ich hänge an beiden Vereinen. Es waren super Zeiten damals. Ich hoffe nur, dass die Zuschauer an der Hafenstraße ein geiles Spektakel zu sehen bekommen. Es ist ja, auch aufgrund des Hinspiels, noch viel Brisanz drin - sowohl auf den Rasen als auch auf den Rängen. Es wird auf jeden Fall abgehen und nicht langweilig werden (lacht). Ich freue mich schon auf den Sonntag, wenn ich mir das entspannt im RevierSport-Liveticker oder einem Stream anschaue."