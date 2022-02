SG Sonnenhof Großaspach: So verlief das Debüt von Sascha Mölders

Sein Debüt für seinen neuen Verein hatte sich Sascha Mölders sicher andees vorgestellt. So lief es für den 36-Jährigen.

Im Dezember schlug die Suspendierung und anschließende Trennung von Sascha Mölders beim TSV 1860 München große Wellen. Manch Fan von Rot-Weiss Essen hätte den gebürtigen Essener und bekennenden RWE-Anhänger daraufhin gerne im RWE-Trikot an der Hafenstraße auflaufen gesehen. Doch Vorstandschef Marcus Uhlig schob dem sofort einen Riegel vor.

In der Regionalliga ist der frühere Bundesligaspieler und Kult-Spieler von 1860 München dennoch gelandet. Allerdings in der Regionalliga Südwest beim abstiegsgefährdeten Verein SG Sonnenhof Großaspach. Am Wochenende stand das Debüt der „Wampe von Giesing“ , wie der 36-Jährige wegen seiner Körperfülle genannt wurde, an.

Und das hatten der Verein und er sich sicherlich ganz anders vorgestellt. Denn statt sich gegen den Tabellenletzten TSV Schott Mainz mit einem Dreier den nötigen Elan für die Rückserie zu holen, gab es für Mölders neuen Klub zuhause eine 0:1-Pleite. Bitter: Damit wurde es nichts mit dem Vorhaben des abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten, an die Nichtabstiegsplätze aufzuschließen. Im Gegenteil, Schott Mainz ist nun ebenfalls bis auf einen Zähler an die SG Sonnenhof Großaspach herangerückt.

Sascha Mölders spielte mit der Rückennummer 33 für seinen neuen Verein durch, konnte die Niederlage aber nicht verhindern oder einen Treffer für das Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen erzielen. „Ich kenne den Hans-Jürgen Boysen schon zig Jahre. Deswegen kannte ich auch das Hotel schon ewig und die Umgebung hier. Das waren auch die ersten, die sich nach meiner Vertragsauflösung gemeldet haben“, erklärte in einem Interview mit dem SWR Sport den Wechsel. Und betonte: „Ich hätte auch weiterhin in der 3. Liga spielen können.“

Ob er im Sommer nach Vertragsende seine Karriere beenden wird, ließ er offen: „Ich werde jetzt 37. Und so lange es irgendwie geht, will ich das schon noch machen. Ich weiß auch, dass ich nicht jünger werde und irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich nicht mehr spielen werde. Ob das jetzt im Sommer sein wird oder in eineinhalb Jahren oder in zweieinhalb Jahren, das weiß ich noch nicht.“ Und hängt vielleicht auch davon ab, ob er mit seinem jetzigen Verein in den noch verbleibenden 14 Spielen den Abstieg vermeiden kann.