SF Lotte - Fortuna Köln: Das sagen die Demaj-Brüder vor dem direkten Duell

Drilon und Leon Demaj spielen beide in der Regionalliga West. Morgen treffen ihre Teams Sportfreunde Lotte und SC Fortuna Köln (18.30 Uhr) aufeinander.

Bei einem genaueren Blick auf die Kaderlisten der Sportfreunde Lotte und des SC Fortuna Köln fällt ein Name auf: Beide Teams haben einen Demaj im Sturm. Leon Demaj ist für Köln aktiv, Drilon Demaj für Lotte. Morgen treffen die beiden Brüder in der Regionalliga West um 18.30 Uhr in Lotte aufeinander.

Drilon Demaj erstmals wieder im Kader

Für Leon Demaj (24) läuft die Saison bisher ordentlich: In 14 Spielen hat er zweimal getroffen und drei Tore vorbereitet. Sein Bruder Drilon (21) hingegen konnte noch nicht eingesetzt werden. „Ich habe mir in der Vorbereitung eine Adduktorenverletzung zugezogen. Erst haben wir es konservativ versucht, dann musste ich doch operiert werden“, erklärt der Flügelspieler. Seit Januar ist er wieder im Training und morgen steht er auch erstmals im Kader. – „ein Comeback gegen meinen Bruder wäre natürlich ganz besonders.“

Die Brüder telefonieren laut Leon „fast jeden Tag nach dem Training. Wir sprechen aber weniger über die Teams in unserer Liga, sondern eher über die Bundesliga“. Ob sein Bruder Tipps von ihm annimmt? „Wie das so ist mit kleinen Brüdern: Da will er nicht hören“, lacht der Mittelstürmer.

Leon ist in Lotte bekannt

Sein Bruder Drilon hat dafür die eigenen Innenverteidiger vorbereitet: „Klar habe ich ihnen erzählt, worauf sie bei Leon achten müssen. Doch der Trainer und auch andere Spieler kennen ihn ja noch. Er wird es sehr schwer haben.“ Denn: Bis zum Sommer spielten die Brüder zusammen bei Lotte. „Ich muss mein Repertoire auf jeden Fall vergrößern, um noch wen zu überraschen“, weiß Leon.

In der Familie und dem Umkreis der Spieler ist das Duell selbstverständlich Thema. „Ich habe viele Nachrichten aus Cloppenburg, wo wir ja herkommen, bekommen. Mit den ganzen Tickets hatte ich aber nichts zu tun“, schmunzelt Leon, denn sein Bruder Drilon gehört ja zum Heimteam: „Ich habe ein paar Tickets geordert. Mama, Papa, Familie, Freunde – die fiebern alle mit.“

Leon gibt dann auch noch zu, dass auch er noch etwas von seinem kleinen Bruder lernen kann: „Man sieht es ihm nicht an, aber der Körpereinsatz von Drilon war schon immer stark. Er ist sehr robust – davon kann ich mir auch noch was abschauen.“

Abstiegskampf gegen Aufstiegsträume

So unterschiedlich die Saisons der Brüder verlaufen, genauso unterschiedlich sieht es auch bei ihren Mannschaften aus. Leons Team Fortuna Köln mischt auf Platz drei oben mit. Lotte befindet sich auf einem Abstiegsplatz. „Geschenke verteilen wir nicht. Auch wenn ich mir für die Sportfreunde wünsche, dass sie weiter punkten“, sagt Leon. Drilon will mit Lotte „das Maximale rausholen. Wir sind sehr gut eingestellt, aber gegen Fortuna wird es extrem schwer.“

Egal wie das Spiel ausgeht, das Comeback von Drilon wäre ein schönes Erlebnis. „Ich habe komplett mitgelitten und würde mich sehr für ihn freuen“, meint Leon. „Ein Kurzeinsatz sitzt schon drin“, schätzt Drilon. Und wenn es dann zum Zweikampf kommt, wer gewinnt? „Ich“, kommt es bei beiden wie aus der Pistole geschossen. Wie das bei Brüdern eben so ist.