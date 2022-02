"Wir haben Bock drauf": Münster hofft auf Sieg gegen RWE

Nach dem 2:0-Sieg gegen Ahlen waren die Spieler von Preußen Münster gedanklich bereits beim kommenden Topspiel gegen Rot-Weiss Essen. In dieser Partie haben sie Großes vor.

Acht Tage vor dem Westschlager war Münsters Nicolai Remberg in zweierlei Hinsicht froh. Einerseits über den zuvor eingefahrenen 2:0-Sieg, andererseits aufgrund der Tatsache, dass er das Spiel gegen Rot Weiss Ahlen ohne Gelbe Karte überstand. Denn die wäre gleichbedeutend mit einer Sperre gewesen – und mit einem Tribünenplatz beim Topspiel in Essen. "Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten", sagte der 21-Jährige im Anschluss an den wiederholten Heimsieg sichtlich erleichtert.

Damit steht einem Essen-Einsatz von Dauerbrenner Remberg, der bis dato in jedem Spiel in Münsters Startelf gestanden hat, ebenso wenig im Weg wie Innenverteidiger Marcel Hoffmeier. Dieser gehört, wie auch Mittelfeldmann Remberg, zu den absoluten Leistungsträgern der Hildmann-Elf – und gab vor dem Regionalliga-Highlight schlechthin eine selbstbewusste Kampfansage Richtung Ruhrgebiet ab. "Wir wollen den Flow gegen Essen mitnehmen. Wir haben Bock drauf, müssen aggressiv sein." Für den 1,82 Meter großen Abwehrspieler gibt es im Duell zwischen den erstplatzierten Essenern und Verfolger Münster ein großes Ziel: "Wir hoffen, dass wir die drei Punkte holen!"

Die Jungs sind schon gut. Sascha Hildmann über RWE

SCP-Trainer Sascha Hildmann zeigte sich gewohnt abgeklärt, wollte die Tabellenkonstellation und den ebenso knappen wie späten 1:0-Erfolg der Essener beim VfB Homberg öffentlich nicht weiter kommentieren. „Ich will davon gar nichts wissen, das bringt nichts“, bekräftigte Hildmann. Dennoch machte auch der Ex-Lauterer keinen Hehl daraus, dass die Auswärtspartie bei der Neidhart-Elf etwas Besonderes für den SCP werden dürfte. "Ich freue mich drauf, diese Woche wird schön."

Am schönsten dürfte die kommende Woche für Hildmann wohl dann sein, wenn der Rückstand auf RWE am Sonntagnachmittag nur noch zwei Zähler betragen würde. Dafür müssen die Adlerträger, die mit 800 Fans gen Hafenstraße reisen werden, aber unbedingt einen Sieg beim Tabellenführer einfahren. Einfach dürfte das bei einer Mannschaft, die von zwölf Heimpartien satte neun gewinnen konnte, jedoch nicht werden – was auch der Übungsleiter aus Münster weiß. "Die haben Qualität. Die Jungs sind schon gut", sagte der 49-jährige Preuße vor der Woche der Wahrheit voller Hochachtung.