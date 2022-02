KFC-Spieler: "Müssen rennen bis zum Kotzen, anders geht es nicht"

Durch die 1:4-Niederlage gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag verschärft sich die Situation des Tabellenletzten KFC Uerdingen weiter.

Im Duell gegen den Fohlen-Nachwuchs zeigte sich der KFC Uerdingen engagiert, stand dennoch am Ende erneut mit leeren Händen dar.

"Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit konnten wir gute Chancen kreieren. Auch in die zweite Halbzeit sind wir gut reingekommen und gehen in Führung. Dann kriegen wir eine aus meiner Sicht unverständliche Rote Karte. Anschließend verfallen wir wieder in alte Muster. Das war natürlich nicht schön", brachte es KFC-Mittelfeldspieler Leon Augusto auf den Punkt.





Eigentlich wollte Uerdingen-Coach Alexander Voigt, dass sich seine Mannschaft nach guten Spielen belohnt. Doch es kam anders. „Ich glaube, uns fehlt ein bisschen die Abgezocktheit. So ein Spiel auch mal wirklich runter zu spielen wie eine richtige Männermannschaft. Wir haben in den letzten Spielen zwar gute Zeichen gesetzt und auch gezeigt, dass wir zurückkommen können, aber wir müssen unser Spiel 90 Minuten durchziehen und einfach mal rennen bis zum Kotzen. Anders geht es nicht!", betont Augusto.

Weiter geht es für den KFC Uerdingen am nächsten Sonntag auswärts gegen die Sportfreunde Lotte (20. Februar, 14 Uhr, Stadion am Lotter Kreuz). Die Lotteraner belegen derzeit den 17. Rang und haben acht Zähler Vorsprung auf Uerdingen.

Die Mannschaft zeigt körperlich ein gutes Gesicht. Ich bin mir sicher, dass das Pendel in den nächsten Wochen, am besten schon am nächsten Sonntag, in unsere Richtung ausschlägt. Alexander Voigt

Dennoch dürften die Krefelder an diesen Gegner gute Erinnerungen haben. Denn gegen die Sportfreunde holte der KFC den bislang einzigen Dreier in der aktuellen Spielzeit. Eine Wiederholung dieses Erfolgs ist für das Tabellenschlusslicht lebensnotwendig, um noch irgendwie die Chance auf den Klassenerhalt wahren zu können. Dieser enormen Wichtigkeit ist sich auch Augusto bewusst, der unmissverständlich klar macht: "Wir gehen jedes Spiel an, als wäre es ein Endspiel. Denn es gilt Alles oder Nichts! Und wir müssen den Anspruch haben immer unser Bestes zu geben."

Für den 22-Jährigen ist auch mit Blick auf die dann kommenden Spiele die Marschroute klar: "Wir müssen gegen die Mannschaften, die knapp über uns stehen, punkten und dann versuchen gegen größere Gegner eine Überraschung zu landen, womit keiner rechnet." KFC-Coach Voigt gibt sich optimistisch, dass dies gelingen kann: "Die Mannschaft zeigt körperlich ein gutes Gesicht. Ich bin mir sicher, dass das Pendel in den nächsten Wochen, am besten schon am nächsten Sonntag, in unsere Richtung ausschlägt."