Dank Traumdebüt: Münster schlägt Ahlen und hält den Anschluss

Preußen Münster hat sich mit 2:0 gegen Rot Weiss Ahlen durchgesetzt. Ex-Duisburger Darius Ghindovean feierte ein Traumdebüt und sicherte die drei Punkte.

In einem zähen Spiel konnte sich Preußen Münster mit 2:0 gegen Rot Weiss Ahlen durchsetzen. Erst die Einwechslung von Debütant Darius Ghindovean sorgte dafür, dass die Münsteraner weiter an Rot-Weiss Essen dranbleiben konnten.

In der Anfangsphase machten die Hausherren klar wer der Chef im Ring ist. Nach fünf Minuten wackelte erstmals das Gehäuse von Kevin Harr. Alexander Langlitz scheiterte am Pfosten. Kurz darauf das gleiche Spiel nochmal: Langlitz konnte Harr zwar überwinden, der Pfosten stand aber erneut im Weg (13.).

Münster machte zu kompliziert

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, hatten die Münsteraner zwar etwas mehr vom Spiel, versuchten es aber häufig zu kompliziert. Nach einer Freistoß-Hereingabe gelang es auch Robin Ziegele nicht, den SCP in Führung zu bringen. Stattdessen lief die Elf von Sacha Hildmann in einen Konter, den Kapitän Schauerte gerade noch stoppen konnte (29.).

Erst kurz vor der Pause wurde es dann auch auf Seiten der Ahlener gefährlich. Andreas Ivan zog von rechts in die Mitte, sein Schlenzer verfehlte den Kasten von Maximilian Schulze Niehus aber knapp.

Preußen Münster: Schulze Niehus - Schauerte, Hoffmeier, Ziegele, Frenkert - Klann (67. Ghindovean), Remberg, Wegkamp - Farrona Pulido (60. Teklab), Langlitz (81. Dahlke), Deters (78. Thiel) Rot Weiss Ahlen: Harr - Ioannidis, Kahlert (62. Lindner), Dal, Francis - Wiesweg, Marzullo, Mamutovic (81. Pihl) - Mai (62. Hecker (85. Bayaki)), Holldack, Ivan Schiedsrichter: Thibaut Scheer Tore: 1:0 Langlitz (71.), 2:0 Ghindovean (88.) Gelbe Karten: Farrona Pulido (1. Gelbe) - Holldack (4.), Kahlert (5.), Mamutovic (1.) Zuschauer: 5.191

In Halbzeit zwei tat sich zunächst wenig. Den Preußen fehlte die klare Idee, um die Ahlener Defensive zu knacken. Auf der Gegenseite sorgte Ivan weiter für Unruhe, doch auch seine Vorstöße brachten nichts ein.

Debütant Ghindovean leitet Führung ein

Es dauerte bis zur 65. Minute, bis die Gastgeber in Halbzeit zwei ankamen. Dann testete Nicolai Remberg den Gästekeeper aus 16 Metern, doch Herr reagierte stark. Nur eine Minute später hatte Gerrit Wegkamp die Chance per Kopf, doch setzte den Ball über das Tor.

In der 67. Minute kam Darius Ghindovean zu seinem Regionalliga-Debüt. Der Neuzugang des MSV Duisburg brauchte nur vier Minuten, um sich in den Mittelpunkt zu spielen. Seine Flanke in die Mitte fand Langlitz, der die Kugel zur so wichtigen 1:0-Führung nur noch über die Linie drücken musste (71.). Diesmal hatte auch der Pfosten nichts dagegen.

Nur kurz darauf hätte Wegkamp den Sack zumachen können, vergab nach Teklab-Zuspiel aber die chance zum 2:0 (77.). Debütant Ghindovean machte seine Sache deutlich besser und kröhnte seinen perfekten Einstand mit dem Treffer zum 2:0 (88.)

Damit bleiben die Münsteraner auf dem zweiten Rang und halten den Anschluss an die Essener, die erst spät gegen den VfB Homberg gewinnen konnten. Die Ahlener stecken weiter im unteren Tabellenmittelfeld.