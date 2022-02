Corona-Ausbruch: Regionalliga-Partie fällt kurzfristig aus

Nächster Spielausfall in der Regionalliga West: Bei den Sportfreunden Lotte hat sich kurz vor der Abreise Richtung Oberhausen das Coronavirus ausgebreitet.

Der 25. Spieltag in der Regionalliga-West erlebt seinen zweiten Spielausfall. Die Partie von Rot-Weiß Oberhausen gegen die Sportfreunde Lotte fällt aus. Das meldet der Gastgeber am Samstagmorgen. Bei den Gästen aus Lotte hatte sich offenbar kurz vor der Abreise in Richtung Ruhrgebiet das Coronavirus ausgebreitet. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Die Oberhausener hatten sich in den vergangenen Tagen noch vollmotiviert gezeigt, mit der Rückkehr von Zuschauern wieder drei Punkte einzufahren. „Ich freue mich, dass die Revierkraft-Tribüne wieder voll sein wird. Da kann immer eine ungeheure Wucht entstehen, die der Mannschaft hilft. Wir gehören auch dank unserer Fans zu den besten Heimmannschaften der Liga“, hatte Sportchef Patrick Bauder unter der Woche noch gesagt. Nun müssen die Oberhausener erst einmal weiter warten.

Zuvor war bereits die Partie zwischen dem SV Lippstadt gegen den FC Wegberg-Beeck ausgefallen. "Unser Spiel für Samstag ist eben abgesagt worden. Der Platz ist leider unbespielbar", erklärte Lippstadts Sportchef Dirk Brökelmann gegenüber RevierSport am Freitag. Ein neuer Termin für diese Begegnung steht noch nicht fest.