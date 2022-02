Wuppertaler SV: Die Zukunft des Trainers ist entschieden

Lange hatten es die Spatzen rund um die Hubertusallee bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist die Tinte auch trocken: Björn Mehnert bleibt Trainer des Wuppertaler SV.

Am 18. Januar hatte RevierSport bereits berichtet, dass der Wuppertaler SV und Trainer Björn Mehnert gemeinsam in die Zukunft gehen werden. Lediglich die Unterschrift fehlte noch. Nun ist auch der neue Arbeitsvertrag des 45-jährigen Mehnerts unterschrieben worden. Nach RevierSport-Informationen bleibt er zumindest bis zum 30. Juni 2023 in Wuppertal.

"Björn hat es sich verdient, dass wir in die Verlängerung gehen. Ich freue mich, dass wir ihn weiter an den WSV binden können. Sein Punkteschnitt spricht für sich und er hat die Mannschaft weiter entwickelt und somit auch den WSV wieder in die richtige Spur gebracht. Mit seiner Art und seinem Auftreten vertritt er den Verein sehr gut und ist ein absoluter Gewinn für uns", erklärt Stephan Küsters, WSV-Sportdirektor.

Mehnert, angehender Fußballlehrer, stand bislang in 53 Spielen für den WSV an der Seitenlinie und hat zusammen mit seinem Team und der sportlichen Leitung eine Mannschaft geformt, die zur Zeit auf Platz drei der Regionalliga West steht. Seit Mehnerts Amtsantritt im November 2020 holten die Rot-Blauen unter seiner Regie im Schnitt 1,94 Punkte pro Spiel.

Am Freitag trifft der Wuppertaler SV auf Fortuna Köln. Anstoß im Kölner Südstadion ist um 19.30 Uhr. RevierSport ist mit einem Liveticker-Angebot vor Ort.

"Für mich ist die Vertragsverlängerung eine logische Konsequenz aus dem, was wir zusammen erreicht haben, aber auch dem, was wir noch erreichen können. Unser Weg ist noch nicht zu Ende. Der WSV hat sich in den vergangenen 13 Monaten positiv entwickelt. Dazu möchte ich meinen Beitrag weiterhin leisten. Als ich damals im November den Anruf von Stephan bekam habe ich schon gemerkt, dass es einfach alles zusammen passt. Rückblickend habe ich es unterschätzt: Es ist besser, als ich es mir gedacht hatte - vor allem die Zusammenarbeit mit Gaetano und Stephan ist mir sehr wichtig und bildet eine Basis meiner Arbeit. Mit der Gewissheit, was wir noch erreichen können, freue ich mich auf eine weitere Zeit beim WSV, der großes Potential hat. Dafür werde ich alles geben", sagt Mehnert zur Vertragsverlängerung.