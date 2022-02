Alemannia Aachen: Neuer Sportdirektor kommt aus der Oberliga

In der Regionalliga West hat Alemannia Aachen seine wichtigsten Positionen alle wieder besetzt.

Im Laufe der Saison gab es bei Alemannia Aachen das große Stühlerücken. Trainer Patrick Helmes musste gehen, auch Geschäftsführer Martin Bader musste den Traditionsverein verlassen.

Neuer Trainer wurde Fuat Kilic, neuer Manager Sascha Eller, der in den ersten Tagen auch in die sportlichen Entscheidungen involviert war.

Dieses Feld kann er nun verlassen, denn die Alemannia hat einen neuen Sportdirektor präsentiert. Helge Hohl wird die vakante Position übernehmen, RevierSport berichtete bereits über das Interesse an dem 30-Jährigen, der bis Ende 2021 Trainer beim Mittelrhein-Oberligisten Bergisch Gladbach war.

„Mit Helge Hohl holen wir uns einen Menschen ins Boot, der trotz seines jungen Alters über eine umfassende Erfahrung verfügt und die Region bereits bestens kennt. Mit seinen Ideen, seiner Dynamik und seinem Sachverstand wollen wir uns als Verein weiter professionalisieren, gemeinsam reifen und erfolgreich sein. Helge wird unser Team kompetent verstärken und zusammen mit Fuat Kilic und meiner Person werden wir unseren Verein mit aller Kraft nach vorne bringen. Als Team werden wir eng zusammenarbeiten, um Seite an Seite das Bestmögliche für den Klub zu bewirken“, betont Eller mit Blick auf den neuen Mann.

In den Gesprächen habe ich das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und brenne nun darauf, zusammen mit Fuat Kilic und Sascha Eller an die Arbeit zu gehen Helge Hohl

Hohl betonte nach seiner Vorstellung: „Alemannia Aachen ist ein großer Name, ein großer Verein. Ich war mir nach der Kontaktaufnahme seitens der Verantwortlichen sofort sicher, dass ich hier als Sportdirektor den nächsten Schritt gehen möchte. In den Gesprächen habe ich das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und brenne nun darauf, zusammen mit Fuat Kilic und Sascha Eller an die Arbeit zu gehen. Trotz der nach wie vor angespannten sportlichen Situation bin ich fest davon überzeugt, dass wir hier am Tivoli etwas aufbauen können. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen."