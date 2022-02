Rot Weiss Ahlen: So will Zimmermann im Münsterland-Derby siegen

Preußen Münster gegen Rot Weiss Ahlen: Dieses Spiel bringt einige Brisanz mit sich. Am Samstag (14 Uhr) steigt wieder mal das Münsterland-Derby.

Schon im Hinspiel ging es zwischen Rot Weiss Ahlen und Preußen Münster (1:1) heiß her. Am Samstag (14 Uhr) erwartet RWA-Trainer Andreas Zimmermann auch ein enges Duell an der Hammer Straße.

"Ich bin so froh, dass die Zeit der Spiele ohne Zuschauer vorbei ist. Wir freuen uns alle auf das Derby in Münster vor hoffentlich 5000 Zuschauern. Münster steht total unter Druck und muss gewinnen. Wir wissen aber auch, dass das ein Derby ist und werden Vollgas geben. Wir wollen ein Spektakel abliefern und am Ende mit unseren Fans einen Derbysieg feiern", gibt sich Zimmermann kämpferisch.

Auch wenn die Preußen eine absolute Topmannschaft sind, weiß auch Zimmermann, dass seine Jungs nur schwer zu bezwingen sind. "Ich glaube, dass niemand gerne gegen uns spielt. Solch einen Ruf muss man sich in der Liga auch erst einmal erarbeiten. Wer weiß, vielleicht sind wir Ahlener ja am Ende auch das Zünglein an der Waage, wenn es um Platz eins geht", sagt Zimmermann.

Denn Ahlen hat noch alle Top-Teams vor der Brust. Münster, Wuppertal, Fortuna Köln, Oberhausen: alle müssen noch gegen Ahlen ran. Spitzenreiter Rot-Weiss Essen gar noch zweimal - in Ahlen und am letzten Spieltag im Stadion an der Hafenstraße. "20.000 in Essen und wir sind der Gegner. Ein geile Vorstellung (lacht)", blickt Zimmermann schon einmal in Richtung Ende Mai und sagt weiter: "Im Ernst: wir müssen erst zusehen, dass wir noch vier, fünf Siege einfahren und Ruhe haben. Dann können wir auch noch die Großen der Liga ärgern." Am Samstag in Münster können die Ahlener damit anfangen.