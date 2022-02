WSV: Nummer eins über Titelambitionen, Fortuna Köln und seine Zukunft

Der Wuppertaler SV reist am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Spitzenspiel zu Fortuna Köln. Auf Seiten des WSV wird es auch wieder auf die Form des Keepers ankommen.

Sebastian Patzler gehört zweifelfrei zu den besten Torhütern der Regionalliga West. Der 31-Jährige blieb in 22 Einsätzen gleich zehnmal ohne Gegentor und kassierte überhaupt nur 15 Gegentreffer - nach Fortuna Köln (12 Gegentreffer) der zweitbeste Wert in der Liga. Patzler und die Defensivabteilung des WSV sind ein Grund dafür, dass es beim Wuppertaler SV in dieser Saison läuft.

Am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zu Fortuna Köln. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Es werden wieder Zuschauer da sein und auch einige Fans aus Wuppertal kommen. Freitagabend, Flutlicht, Spitzenspiel: das sind doch tolle Voraussetzungen", sagt Patzler. Er ergänzt: "Nach dem Essen-Spiel haben wir jetzt zwei Wochen Pause gehabt. Wir haben aber die Spannung hochgehalten und auch erfolgreiche Testspiele absolviert. Es kann wieder losgehen."

Der WSV will nach zwei Niederlagen gegen Rot-Weiss Essen und den Unentschieden gegen Münster (0:0), Oberhausen und Fortuna Köln (je 1:1) im Hinspiel endlich mal ein Top-Team der Liga schlagen. "Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen, warum es uns noch nicht gelungen ist. In solchen Spielen geht es um Kleinigkeiten. Da benötigt man das Matchglück, muss aber auch an die Leistungsgrenze gehen. In Köln werden wir es wieder versuchen", betont die Nummer eins des WSV.

Ich fühle mich pudelwohl beim WSV. Es macht super viel Spaß. Die Mannschaft ist astrein und ich spüre wie sich der Verein weiterentwickelt. Alles andere wird die Zukunft zeigen. Sebastian Patzler über die Zukunft

Ein Sieg sollte eigentlich auch her. Denn bei einer weiteren Niederlage würde der Wuppertaler SV so langsam Rot-Weiss Essen aus den Augen verlieren. Doch RWE einzuholen, sei gar nicht das Ziel der Wuppertaler, wie Patzler erläutert: "Essen ist jetzt sieben Punkte vor uns und in der Entwicklung auch zwei, drei Jahre weiter. Wir waren im Januar 2021 noch Abstiegskandidat. Jetzt läuft es super. Und das wollen wir auch alles mitnehmen. Aber wir haben überhaupt keinen Druck."

Doch einen Titel würde der gebürtige Berliner, der bald zum zweiten Mal Vater wird, gerne gewinnen. "Da gibt es auch noch den Niederrheinpokal. Wer beim Highlight im Sommer gegen den VfL Bochum dabei war, würde so etwas mit Sicherheit gerne noch einmal erleben. Dafür müssen wir den Niederrheinpokal gewinnen. Aber da sind ja auch noch gute Mannschaften dabei. Wir werden es aber erneut versuchen", betont der Schlussmann des Niederrheinpokal-Siegers von 2021.

Und wie geht es mit Patzler und dem WSV weiter? Seit Januar 2021 steht er für die Bergischen im Tor. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. "Ich fühle mich pudelwohl beim WSV. Es macht super viel Spaß. Die Mannschaft ist astrein und ich spüre wie sich der Verein weiterentwickelt. Alles andere wird die Zukunft zeigen", sagt der ehemalige Torwart des FC Viktoria Köln.

