VfB Homberg: "Wir glauben an einen Sieg gegen Essen!"

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt der VfB Homberg den Regionalliga-West-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Die Duisburger sind heiß auf RWE.

Die schlimmen Vorkommnisse von Ahlen sind dem VfB Homberg immer noch vor Augen. Doch das nächste Spiel gegen Rot-Weiss Essen steht schon bevor.

"Wenn ich sehe, dass unserem Torwarttrainer von einem der Chaoten in den Rücken gesprungen wird, der Ahlener Präsident sich dann bei uns entschuldigt und ich zwei Tage später dann ein offizielles Schreiben der Ahlener lese, in dem es heißt, dass das alles nur halb so wild war, dann packe ich mich am Kopf. Da fällt es einem schwer auch die Entschuldigungen nach dem Spiel anzunehmen. Das, was wir in Ahlen erlebt haben, gönne ich keinem", blickt Sunay Acar nochmal zurück.

Ein Blick auf die Tabelle reicht und vielleicht sind drei, vier RWE-Spieler nur mit 95 Prozent bei der Sache. Wenn dann drei, vier Jungs von uns über sich hinauswachsen und 110 Prozent geben, dann sind wir da und können RWE Paroli bieten. Sunay Acar

Ab Dienstag liegt die Konzentration des VfB Homberg dann auf dem nächsten Gegner: Rot-Weiss Essen. Der Tabellenvorletzte Homberg empfängt den Ersten der Liga RWE. Eigentlich ein klares Ding - zumindest auf dem Papier.

So endeten die letzten RWE-Spiele in Homberg: 21. November 2020: 4:0 für Essen 04. August 2019: 2:1 für Essen

"Das ist ja das Schöne am Fußball. Wir müssen das Spiel erst spielen. und ich betonte auch: Es gibt in unserer Situation keine Bonusspiele. Wir brauchen die Punkte. Wir glauben an einen Sieg gegen Essen! Und später auch andere Spitzenmannschaften. Eigentlich liegen uns diese Teams. Wir werden alles rausfeuern", betont Acar, der auf seinen kompletten Kader - bis auf die Langzeitverletzten Harris Kaltak, Babacar M'Bengue und Tim Wendel-Eichholz - zurückgreifen kann.

Über RWE sagt er: "Die sind unheimlich konstant und stabil. Von der Mentalität her, sind sie noch stärker als in der vergangenen Saison. Aber das sind auch nur Menschen. Ein Blick auf die Tabelle reicht und vielleicht sind drei, vier RWE-Spieler nur mit 95 Prozent bei der Sache. Wenn dann drei, vier Jungs von uns über sich hinauswachsen und 110 Prozent geben, dann sind wir da und können RWE Paroli bieten."