Kommentar: Mit dieser Mentalität ist RWE reif für die 3. Liga

Was in den letzten Jahren ab und an gefehlt hat (die letzte Saison ausgeklammert), ist bei RWE in dieser Spielzeit extrem ausgearbeitet. Die Mentalität stimmt, ein Kommentar.

Die letzte Saison in der Regionalliga West klammern wir aus, auch hier hat Rot-Weiss Essen schon begeistern können und ist letztendlich nur an einem noch stärker aufspielenden Kontrahenten gescheitert. Der BVB II ging in die 3. Liga, eine unheimlich gute Saison von RWE wurde nicht gekrönt.

In diesem Jahr hat es RWE verdient, das trifft sicher aktuell auch auf Vereine wie Preußen Münster, den Wuppertaler SV oder Fortuna Köln zu. Doch die Essener spielen seit weit über einem Jahr an der Leistungs-Obergrenze.

So etwas müsste eigentlich belohnt werden. Und die Essener haben - natürlich auch durch große Investitionen in den Kader - das, was früher gefehlt hat, um den großen Wurf zu realisieren. RWE hat jetzt die Breite im Kader, vor allem aber die Mentalität für den Aufstieg.

Spielerisch kann RWE an einem guten Tag jeden Gegner in die Einzelteile zerlegen. Doch mittlerweile sind die Jungs von Trainer Christian Neidhart auch dann stark, wenn es mal nicht so läuft oder wenn - wie am Sonntag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf - Wind und Wetter etwas gegen spielerische Glanzlichter haben.





RWE nimmt an diesen Tagen den Kampf an, stemmt sich gegen Widerstände. So wurden schon fünf Partien umgebogen. Die Topspiele gegen Fortuna Köln und Münster gewann man nach 0:1 oder 0:2-Rückständen. Im Hinspiel gegen Düsseldorf II egalisierte man ein 0:3 am Ende.

Nun - im Rückspiel gegen die Fortuna - kassierte man Gelb-Rot beim Stand von 1:1. Am Ende stand in Unterzahl ein 4:1. Sinnbildlich für den Willen der Essener waren das Solo von Isaiah Young in Minute 88 über mehr als die Hälfte des Platzes oder der Jubel von Felix Herzenbruch nach seinem Treffer zum 2:1.

Trotzdem: Bei der Konkurrenz ist auch nach dem Sieg nicht klar, dass RWE aufsteigen wird. Fortuna Köln zum Beispiel kann, wenn die Nachholspiele siegreich gestaltet werden, auf zwei Zähler an RWE ran rücken. Doch was RWE der Konkurrenz in diesen Tagen als Zeichen sendet, das ist auch klar. RWE hat das Rüstzeug für den Aufstieg, komme was wolle. Daher liegt der Druck auch bei den Verfolgern, die bisher nicht so offen über ihre Ziele gesprochen haben. Denn stolpern dürfen sie kaum, dafür ist RWE zu konstant.

