Regionalliga West: Aufstieg? Fortuna Köln träumt noch nicht!

Fortuna Köln spielt weiterhin eine bedeutende Rolle im Aufstiegskampf. Von dem großen Coup möchte Coach Alexander Ende aber noch nichts wissen.

Fortuna Köln - Mannschaft kam erst unter der Woche aus der Quarantäne - ist mit dem Sieg gegen den SV Straelen bis auf fünf Punkte an Rot-Weiss Essen herangerückt. Die Kölner haben dabei noch ein Spiel weniger absolviert. Preußen Münster liegt drei Punkte, Wuppertal einen Zähler, vor der Fortuna. Beide Teams haben allerdings zwei Spiele mehr auf dem Konto. Die aktuellen Hauptfavoriten auf den Aufstieg sind also Rot-Weiss Essen und Fortuna Köln.

Fortuna-Trainer Alexander Ende möchte von der Tabellenspitze oder gar dem Aufstieg aber noch gar nichts hören: „Es war das erste Spiel von 19 Partien in der Rückrunde. Das erste Spiel ist nie leicht und das haben wir erfolgreich bestritten. Nur das zählt und deswegen sind wir gerade alle froh.“

Es sind noch 18 Begegnungen, wir stellen noch kein Endziel in den Fokus und dabei bleiben wir auch. Wir waren immer gut beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. Alexander Ende

45 Punkte, lediglich eine Niederlage und nur zwölf Gegentore aus den ersten 20 Partien sprechen eine deutliche Sprache. Aus den letzten zehn Partien waren es sogar 26 Punkte und lediglich fünf Gegentore. Den großen Coup möchten die Kölner also mit Bescheidenheit schaffen. Was der aktuelle Weg zum Erfolg ist und wie die Kölner weiter vorgehen wollen, verrät der Cheftrainer anschließend aber dennoch: „Es sind noch 18 Begegnungen, wir stellen noch kein Endziel in den Fokus und dabei bleiben wir auch. Wir waren immer gut beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. Natürlich wollen alle Mannschaften, die dort oben zu finden sind, das Maximum aus der Saison rausholen. Das geht aber nur, wenn wir uns Woche für Woche hochfahren und das jeweilige Spiel in den Fokus nehmen. Und das machen wir.“

Wuppertaler SV als nächste Härteprüfung

Das nächste Spiel im Fokus der Fortuna ist dann das kommende Topspiel gegen den Wuppertaler SV (Freitag, 11. Februar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker). Ein Spiel, welches eine große Rolle im Aufstiegsrennen spielen kann. Die Vorfreude ist allen, die es mit der Fortuna zu tun haben, besonders anzumerken. Auch Ende blickt voller Freude auf das kommende Duell: „Der nächste Schritt kommt dann gegen den Wuppertaler SV. Das wird ein tolles Heimspiel, bei dem auch wieder Zuschauer dabei sein werden. Viele, viele Menschen rund um die Fortuna freuen sich schon seit Ewigkeiten, mal wieder so ein Event zu haben. In dem Spiel wollen wir dann den nächsten Schritt gehen.“