RWE: Drei Ausfälle, Eisfeld ein Startelf-Kandidat

Am Sonntag (14 Uhr) spielt Rot-Weiss Essen in der Regionalliga gegen Fortuna Düsseldorf U23. Drei Spieler fallen aus, doch der Kader kann das ausgleichen.

Die Ausgangslage ist klar: Rot-Weiss Essen ist mit einem starken 2:1-Heimsieg gegen den Wuppertaler SV in die Restrunde gestartet, geht dementsprechend selbstbewusst in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf II am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Auch mit Blick auf das Hinspiel hat RWE mittlerweile ein gutes Gefühl, denn da gab es nach einem frühen 0:3-Rückstand noch ein 3:3 - am 27. Oktober 2021. RWE-Trainer Christian Neidhart betonte: "So oft holt man kein 0:3 auf. Wir haben in dieser Spielzeit aber schon häufiger Nehmerqualitäten gezeigt. In Düsseldorf stand es innerhalb von zehn Minuten 0:3, danach ist eine Mannschaft eigentlich mausetot. Wir haben aber 80 Minuten danach stark gespielt, daher war es für uns am Ende ein positiver Ausgang."

Den es auch am Sonntag geben soll, wobei Neidhart zumindest einmal umstellen muss im Vergleich zum 2:1 gegen den WSV. Denn Abwehrspieler José-Enrique Ríos Alonso ist gelbgesperrt, neben ihm fallen auch Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) und Michel Niemeyer (Adduktorenprobleme) aus. Der Rest des Kaders ist fit.

Das gilt auch für die drei Winterzugänge Fabian Rüth (kam aus Hoffenheim), Marius Kleinsorge (ausgeliehen aus Kaiserslautern) und Thomas Eisfeld (vereinslos, zuvor VfL Bochum), die genau wie David Sauerland nach seiner langen Pause die spielfreie Zeit und die Testpartien gegen TSG Sprockhövel (4:1), Blau-Weiß Lohne (4:0) und FC Kray (3:0) genutzt haben, um wichtige Praxis zu sammeln.

Neidhart betont mit Blick auf das Quartett: "Sie alle können in der ersten Elf stehen. Für einige Jungs waren die beiden Ausfälle in der Liga gut, sie haben die Zeit nutzen können."

Klar ist: Alle werden heiß sein, denn am Sonntag dürfen 10.000 Zuschauer ins Stadion an der Hafenstraße. 1000 Tageskarten wurden bereits abgesetzt, es kommen die Dauerkarten hinzu. RWE geht von 8000 bis 9000 Besuchern aus, die den schlimmen Wetterprognosen trotzen werden.

Neidhart schickt noch einen Appell an die Fans: "Alle Tribünen sind überdacht, niemand wird im Stadion im Regen stehen. Ich hoffe, dass die Anhänger froh sind, dass sie wieder kommen dürfen. Uns wird die Kulisse nochmal einen ordentlichen Push geben."

Wobei der Trainer hofft, dass der Rasen in einem guten Zustand sein wird. Es hat viel geregnet in den letzten Tagen, zudem spielen am Samstag die Frauen der SGS Essen in der Frauen-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Neidhart: "Wir werden alles tun, um den Rasen herzurichten, ich denke, dass wir das schaffen werden."